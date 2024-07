Influencer de 33 anos morre após realizar procedimento estético

A influencer Aline Maria Ferreira, que realizou a aplicação de PMMA, teve efeitos colaterais e passou dias internada antes de morrer

Uma influenciadora e modelo morreu em Brasília, aos 33 anos, após sofrer com efeitos colaterais da aplicação de PMMA nos glúteos. Aline Maria Ferreira realizou o procedimento em uma clinica estética e passou a ter febre, além de dores na barriga, um dia depois da aplicação. O uso do polimetilmetacrilato, substância conhecida como PMMA, em alterações estéticas virou motivo de alerta entre os médicos, já que, no corpo, pode causar necrose e inflamações.

Em entrevista ao G1, o marido de Aline revelou que a esposa estava bem após a aplicação e que os dois voltaram para Brasília pouco tempo após a cirurgia, que foi realizada no dia 23 de julho, em Goiânia. No entando, os efeitos do produto começaram a se manifestar um dia depois do procedimento, quando a modelo teve uma febre alta, mas acreditou ser algo normal.

No dia 27, a barriga de Alinne começou a doer e, no dia 28, ela desmaiou, sendo levada até um hospital do Distrito Federal, onde ela recebeu os primeiros socorros antes de ser tranferida para uma clínica particular. Um dia depois da transferência, Aline não resistiu. O corpo dela será velado nesta quinta-feira (4), como anunciaram os familiares da jovem nas redes sociais dela, reforçando que o velório será para familiares e amigos: "Para amigos e familiares que desejam prestar sua última homenagem".

Profissional responsável pela aplicação é detida

Foi a Delegacia de Repressão e Crimes Contra o Consumidor (DECON) responsável pela prisão da profissional que atendeu Aline. No entando, em coletiva à imprensa, a autoridade se absteve de comentários e detalhes a respeito da detenção.

Em entrevista a CARAS sobre a harmonização glútea, a especialista Daniela Melo explicou os riscos de injetar certos compostos como o polimetilmetacrilato no corpo: "Certas substâncias, como o PMMA (polimetilmetacrilato), silicone industrial e hidrogel, apresentam riscos à saúde do paciente. Nódulos, processos inflamatórios no local, acúmulo de massa são alguns dos danos que o uso dessas substâncias podem causar, então os danos não só são estéticos como também funcionais", explicou ela na ocasião.