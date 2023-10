Jojo Todynho e outras famosas fazem técnica para harmonizar o bumbum; saiba mais

Em entrevista à CARAS Brasil, especialista fala sobre procedimento utilizado por Jojo Todynho e outras

Jojo Todynho, Claudia Raia, Bruna Marquezine, Virginia e até mesmo Gkay são algumas das famosas que estão apostando em um novo procedimento estético para deixar o bumbum ainda mais bonito: a harmonização glútea. A técnica tem o intuito de diminuir a celulite e gordura localizada.

Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista em procedimentos estéticos faciais e corporais Daniele Melo explica que, apesar de ainda não ser tão conhecido como a harmonização facial, o procedimento feito por Jojo Todynho e outras celebridades não é invasivo .

A especialista acrescenta que o procedimento carrega benefícios que vão para além da estética, apesar de também poder ser feito para melhorar a autoestima. A harmonização pode aumentar o tamanho dos glúteos e até mesmo remodelar o local, evitando sinais de flacidez.

"A harmonização do glúteo é recomendada para aqueles que possuem depressões no local e também nas laterais das nádegas, como a depressão trocantérica, e também para quem possui uma assimetria no local, deixando a aparência regular. O procedimento também atua na melhora da circulação de colágeno e acelera o metabolismo do local", explica.

A indicação é que sejam feitas entre 1 e 3 aplicações. "Vale ressaltar que em alguns casos, logo na primeira vez ao fazer a harmonização glútea já é possível ver resultados satisfatórios", explica a especialista.

A harmonização é feita somente com uma anestesia local, sem necessidade de internação. De acordo com Daniele, ela pode ser feita em consultórios —desde que todos os cuidados sejam tomados, limitando a aplicação somente com substâncias indicadas e regularizadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A especialista ainda explica que, apesar de ser um processo simples, é necessário tomar alguns cuidados. "Certas substâncias, como o PMMA (polimetilmetacrilato), silicone industrial e hidrogel, apresentam riscos à saúde do paciente. Nódulos, processos inflamatórios no local, acúmulo de massa são alguns dos danos que o uso dessas substâncias podem causar, então os danos não só são estéticos como também funcionais."

Além disso, é necessário ter atenção após realizar o procedimento. O paciente deve ficar cerca de 10 dias sem praticar atividade física, sem esforços na área tratada, sem o consumo de bebidas alcoólicas, além de evitar a exposição ao sol.