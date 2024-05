Davi aproveita feriado com caixa de som de última geração; saiba valor

Após semana de compromissos no Rio de Janeiro, Davi, o campeão do BBB 24, aproveita o feriado em piscina e exibe caixa de som moderna

Davi Brito (21) aproveitou o Dia do Trabalho para curtir com amigos. Em seus Stories do Instagram, o campeão do BBB 24 mostrou registros do feriado e também improvisou uma coreografia enquanto segurava uma caixa de som de última geração.

O objeto moderno segurado por Davi é o 3º modelo Boombox da marca JBL. Ele pode ser encontrado para compra no site oficial da empresa em duas versões: a mais barata custa R$ 2.999, já a mais cara, que conta também com wi-fi, custa R$ 3.399.

No registro, o ex-participante do BBB aparece dançando ao som da música A Culpa é de Davi. A canção foi lançada pelo cantor baiano Jefferson Leite, mais conhecido como O Maestro, em fevereiro deste ano, quando o motorista de aplicativo ainda estava confinado na casa mais vigiada do Brasil.

Leia também: Estilista conta como cria looks de Davi após BBB: 'Mãe e irmã sinalizaram'

Antes, o influenciador usou o Stories para desejar um bom feriado aos fãs e seguidores. "Fala minha rapaziada, bom dia! Estourou, pipocou e não tem jeito. Calma aí, calabreso", começou. "Quero passar aqui para desejar um ótimo feriadão a todos vocês."

"Todos os trabalhadores do mundo, do Brasil inteiro, que acordam cedo e vão a luta. Nunca desistam dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque um dia eles podem se tornar realidade. Deus abençoe a cada um de vocês, um beijo e forte abraço."

Na última semana, Davi ficou fora de Salvador, na Bahia, e viajou até o Rio de Janeiro para cumprir uma agenda de compromissos. O vencedor do BBB participou de gravações dos programas Altas Horas e Domingão com Huck, na Globo, e se tornou assunto pela escolha dos looks.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DAVI NO INSTAGRAM: