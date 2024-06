‘As pessoas me dizem: como você está bem’, conta Íris Bruzzi no Retiro dos Artistas

Em um bate-papo exclusivo com a CARAS Brasil, Íris Bruzzi mostra visual renovado e fotos dos principais trabalhos pela decoração do Retiro dos Artistas, no Rio

A CARAS Brasil visitou o Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último sábado, 22, e conversou com a mais nova moradora da casa: Íris Bruzzi (89). A atriz e ex-vedete chegou ao local na última quinta-feira, 20, e já está totalmente adaptada ao espaço. A veterana mostrou com exclusividade seu visual renovado.

No bate-papo, ela brinca: “As pessoas me dizem: 'Íris, como você está bem'. Aí eu falo: Agora me conta uma novidade". E continua: “Pergunta a sua mãe se ela está igual a mim (risos)”.

Íris ainda mostra as fotos que coleciona na parede de seu quarto, dos principais trabalhos e da memorável manifestação que integrou nos tempos da Ditadura ao lado de nomes como Odete Lara e Eva Wilma. Segundo a administração do abrigo, Íris está tratando um princípio de Alzheimer.

VIDA NOS EUA

Íris passou os últimos anos vivendo na Flórida, nos Estados Unidos. A atriz estava morando com o filho, Marcelo Caruso - do relacionamento com Nelson Caruso -, netos e bisnetos, mas teve que retornar ao Brasil. Agora, ela está vivendo na casa número 9, que pertencia ao compositor Betinho, que morreu aos 76 anos, em maio deste ano. O lugar foi todo reformado pelo filho da veterana, que se tornou o primeiro brasileiro eleito deputado estadual nos EUA, pela Flórida.

O último trabalho de Íris Bruzzi na TV foi uma participação no sitcom Treme Treme, do Multishow, em 2020. Ela, que interpretou a personagem Guida Guevara na novela Belíssima (2005), atuou em outras tramas globais como Pecado Capital (1998), Vale Tudo (1988), Selva de Pedra (1986), Corpo a Corpo (1984) e Guerra dos Sexos (1983).