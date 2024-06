Klebber Toledo emociona com declaração de aniversário para Camila Queiroz

Klebber Toledo usou a sua conta no Instagram para fazer uma linda declaração de aniversário para a esposa Camila Queiroz, que está completando 31 anos

Esta quarta-feira, 27, é dia de festa para Camila Queiroz. Isso porque a atriz está completando 31 anos de vida. No Instagram, Klebber Toledo fez uma linda declaração para a esposa.

O ator fez um carrossel de fotos com a amada e expôs todo seu amor. "Hoje é dia dela! Camila, Camilão, Camilinha... o amor da minha vida. Quando eu te vi, nunca acreditei que tudo isso pudesse acontecer. Não imaginei que hoje estaríamos juntos dividindo a vida. Ainda bem que ela nos faz gratas surpresas. Que bom que isso aconteceu e você chegou para me fazer melhor todos os dias... você é minha escolha diária. Seu sorriso melhora meu dia. Seu olhar me faz crescer. Me sinto mais forte e mais capaz porque tenho uma parceira como você ao meu lado. Te admiro como profissional. Sua determinação, sua garra e sua entrega me inspiram. Te admiro também como mulher, como o ser humano ímpar que é para todos ao seu redor. Obrigado por também ter me escolhido. Feliz aniversário, meu amor. Eu te amo. Estarei sempre aqui", escreveu ele nas fotos.

Na legenda da publicação, Klebber se declarou ainda mais para Camila. "Hoje é aquele dia em que as lágrimas podem correr pelo meu rosto de forma fácil, hoje é dia da minha parceira de vida e me emociono ao falar da Camila. Nossa história sempre foi única e diferente de tudo o que eu já vivi ou sonhei como futuro. Todas as vezes que tento explicar ou falar sobre o amor que sinto por ela as palavras fogem e pode parecer clichê, mas talvez só seja capaz de explicar o amor apenas com palavras quem não ama incondicionalmente alguém. A Camila é aquela pessoa que muda tudo a sua volta, ela caminha ao lado da alegria, tudo nela é especial… o jeito de ver a vida, de ser amiga e companheira, de cuidar de quem ela ama e de quem ela nem conhece, o jeito de lutar pelo o que acredita e pelos seus sonhos, o jeito de brincar, de sorrir com aquelas covinhas que deixam todos apaixonados, resumindo o jeito dela de ser Camila é incrível", começou ele.

"Amor te admiro em todas as camadas, torço por você em todos os momentos e estarei ao seu lado para tudo sempre, você é um talento e uma força que nunca para de evoluir. Acredite sempre em você, pois todos que te amam nunca duvidaram do que você é capaz e sempre estarão com você. Te amo, parabéns pelo seu dia e que o seu novo ano de vida seja o mais feliz de todos. Feliz aniversário", finalizou.

Café da manhã especial

Para celebrar a chegada dos seus 31 anos, Camila Queiroz já iniciou o dia com um café da manhã para lá de especial. Nos Stories do Instagram, a artista publicou um vídeo celebrando a vida com três bolos de aniversário.

"Birthday girl", escreveu na legenda da postagem. No vídeo, Camila usava um pijama enquanto cantava parabéns na companhia do marido, Klebber Toledo e dos seus cachorrinhos de estimação.