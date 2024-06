Mãe de Davi reage ao ver o filho aos beijos em Parintins

Mãe do ex-BBB Davi, Elisangela Brito faz comentário inesperado ao ver o filho em clima de romance com dançarina em festival no norte

Mãe do ex-BBB Davi Brito, Elisangela Brito reagiu ao ver o filho aos beijos durante o Festival de Parintins, no Amazonas. Ela viu a repercussão do beijo do herdeiro com a dançarina Tamires Assis e fez questão de comentar.

Em um post nas redes sociais, ela deixou um comentário questionando sobre qual é o status de relacionamento do filho. “Quero só confirmação se já é minha nora? kkk”, disse ela.

O vídeo do beijo de Davi e Tamires foi flagrado em uma transmissão ao vivo nas redes sociais e o momento deu o que falar nas redes sociais. Vale lembrar que ele está solteiro desde o fim do namoro com Mani Reggo logo depois da grande final do Big Brother Brasil 24 em abril deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Ex-BBB Davi falou dos rumores com ex-A Fazenda

O ex-BBB Davi Brito reagiu aos rumores que apontavam um suposto envolvimento romântico dele com a ex-A Fazenda Jaquelline. Ele desmentiu o suposto affair e afirmou que eles apenas conversaram durante o momento em que foram vistos juntos.

"As pessoas criam histórias. No caso da Jaquelline, ela venceu um reality show, eu venci outro. Estávamos conversando sobre nossas experiências. E interpretaram de forma errada. Somos amigos. Mas eu levo esses boatos numa boa. Além disso, tenho a cabeça no lugar", disse ele ao Jornal Extra.

Então, ele ainda comentou sobre como foi rever a ex-namorada, Mani Reggo, durante um evento há poucos dias. "Foi tranquilo, a amizade continua. Eu torço muito pela vitória dela, quero que Mani concretize todos os projetos que estão surgindo. Mas é ida que segue! Não aconteceu nada demais por lá… Eu entendo as pessoas almejando esse reencontro. Mas acabou, é cada um para o seu canto", comentou.