Ex-marido de Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, assiste show da artista

Daniel de Oliveira e Sophia Charlotte anunciaram a separação em abril deste ano, mas tem mostrado uma relação de pacífica desde o fim do casamento

Sophie Charlotte surpreendeu o público que esteve presente durante a performance musical dela em um clube na Zona Sul do Rio de Janeiro. Entre o time de famosos que assistiram ao show estava o ex-marido dela, Daniel de Oliveira, com quem foi casada por 9 anos, até abril deste ano, quando anunciaram o fim publicamente. O ator compartilhou um pequeno registro da apresentação nos stories, em que é possível ver que o filho dos dois, Otto, também estava presente.

"Show lindo", escreveu o ator sobre a apresentação da ex, com quem mostra ter uma relação amigável nas redes. Na presença dos musicistas Cézar Mendes e Tom Veloso, filho de Caetano Veloso, Sophie exibiu a potência vocal ao som de Mande Um Sinal, do cantor Djavan, em que o astro do MPB fala sobre a volta de um amor do passado para o qual deseja voltar.

Otto, o filho do ex-casal, de 8 anos, também apareceu na imagem fazendo um sinal de cumprimento para a câmera do pai. O menino costuma aparecer raramente nas redes sociais dos pais. Além do pequeno, também estiveram por lá Caetano Veloso e a esposa Paula Lavigne, além de um time de famosos, conhecidos de Sophie.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Retratos da Vida (@retratosdavida_extra)

Fim do casamento e relação de amizade

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira anunciaram publicamente o fim do casamento em 29 de abril de 2024, após 9 anos de união. A informação foi confirmada pela assessoria de Sophie. Apesar do fim do casamento, os dois mostram uma relação pacífica nas redes sociais, já que mantém fotos um do outro no feed e já trocaram declarações carinhosas de aniversário, mesmo após o término.

Recentemente, no dia 19 de junho, Sophie celebrou o aniversário do ex com uma mensagem exaltando o ex como pai e artista: "Eu decidi que sempre vou torcer por você. Afinal, dez anos não são dez dias, e viver juntos, com os dois enteados, um filho de 8 (anos), dois cachorros, gatos, peixe e casa... E muita história, e muito amor, não é pouco". Vale lembrar que além de Otto, Daniel é pai de Moisés e Raul, do relacionamento anterior com Vanessa Giacomo.