Atriz de Suave Veneno pausou a carreira para cuidar dos filhos

Destaque em Suave Veneno, lançamento do Globoplay, atriz é casada com ator famoso e pausou carreira para cuidar dos filhos; relembre

Destaque em Suave Veneno, novela lançamento do Globoplay, estreada em 1999, na Globo, Vanessa Lóes (52), teve um início de carreira promissor na televisão. A artista realizou trabalhos na Globo e na Record, até decidir pausar a carreira para cuidar dos filhos de seu casamento com o também ator, Thiago Lacerda (46).

Casados há 23 anos, os atores são pais de Gael (16), Cora (14) e Pilar (10). Vanessa optou por se afastar do trabalho para estar mais próxima das crianças. Em entrevista à CARAS Brasil, em 2015, a atriz explicou a sua escolha: “Pretendo voltar a fazer novela, gosto de fazer. Ainda não estou ansiosa para voltar, porque com três filhos a demanda é maior. Estou feliz por estar presente na vida deles. É uma escolha que eu fiz. O meu filho mais velho, o Gael, se alfabetizou no ano passado. Essa fase de descobertas é muito importante, e estou feliz por estar mais presente na vida dele nesse momento.” disse na época.

E ainda afirmou que em algum momento retornaria para as telinhas: “Estou feliz com eles. Sei que vou voltar, mas não agora. Daqui a um ano talvez me sinta mais confortável. Hoje sou uma mãe gansa, com todos debaixo da asa.” refletiu.

Modelo, artista plástica e atriz, Vanessa iniciou na Globo em 1995, na minissérie Engraçadinha. Em 1996, participou da novela Vira Lata, um grande sucesso da emissora. Depois esteve em Vavá, em 1997, e teve um enorme destaque em Suave Veneno, em 1999, adicionado recentemente no Globoplay.

Após esse período de novelas na Globo, em 2000, mudou-se para a Record, para compor o elenco de Marcas da Paixão, e retornou no mesmo ano para a Globo, participando da minissérie O Quinto dos Infernos. Em 2002, esteve em Sabor da Paixão, que lhe rendeu uma indicação de Melhor Atriz Coadjuvante ao Prêmio Contigo de 2003, e no ano seguinte participou de Kubanacan.

De volta à Record em 2003, Vanessa participou da trama Metamorphoses e três anos depois, em 2006, realizou a minissérie Avassaladoras. Retornou à Globo em 2008, para compor o elenco de Beleza Pura. A atriz ainda participou de outras programações da emissora, como Acampamento de Férias, em 2012, e teve uma participação especial ao lado de seu marido, interpretando ela mesma em A Vida da Gente. A sua última novela foi Haja Coração, em 2016, na Globo.

Nas redes sociais, Vanessa publica momentos pessoais e aborda questões sociais, políticas e defesa ambiental.