Duda Reis mostra reação do marido ao anúncio de gravidez

Nesta semana, Duda Reis e o marido Du Nunes, que se casaram no ano passado, anunciaram aos seguidores que estão à espera do primeiro filho

Recentemente, Duda Reis e o marido, Du Nunes, surpreenderam os seguidores com o anúncio de que estão à espera do primeiro filho. Nesta sexta-feira (5), a atriz mostrou para os fãs como pegou o marido de surpresa com a novidade, logo que descobriu a gravidez. Um bebê era pensado ainda para este ano, como a artista já havia nas redes ao ser questionada sobre os próximos passos do matrimônio, logo depois de se casarem em uma cerimônia intimista.

Para que o momento fosse especial, Duda preparou uma pegadinha para Du, dizendo a ele que havia comprado um doce viral nas redes e que gostaria de participar da trend comendo junto com ele. A principio, o cabelereiro se mostrou desconfiado da esposa, imaginando que seria "trollado" por ela: "Tem coisa aí", disse ele.

No entanto, a embalagem de uma confeitaria famosa tinha, na verdade, o anúncio de que Duda estava grávida com um par de sapatinhos, o que surpreendeu o marido da atriz e fez com que ele a abraçasse imediatamente: "Eu vou ser papai? Eu estou tremendo muito", disse Du ainda afetado pela surpresa.

Quem é Du Nunes, o marido de Duda Reis

Eduardo Nunes, conhecido também como Du Nunes, é bastante conhecido por causa de sua rede famosa de salões de beleza, nas cidades de São Paulo, Campinas e Brasília, onde costuma receber algumas celebridades. No instagram, ele tem 450 mil seguidores, com quem divide a vida pessoal e profissional. Foi por lá que ele celebrou a gravidez da esposa: ""Agora somos três. O maior sonho das nossas vidas se realizou, nossa família cresceu!!! Não existe sensação melhor e mais transformadora do que ver o amor da sua vida carregando uma extensão do amor de vocês dois", escreveu ele na publicação, onde recebeu os parabéns de seguidores e conhecidos famosos.