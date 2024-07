Quem é o marido da repórter do Mais Você Ju Massaoka?

Repórter do programa Mais Você, da Globo, Ju Massaoka é casada com um estrangeiro. Saiba quem é o eleito dela e veja fotos dos dois juntos

A repórter Ju Massaoka, que trabalha no programa Mais Você, da Globo, é uma mulher casada! Discreta com a vida pessoal, ela vive um casamento à distância com um estrangeiro. Saiba mais sobre o casal:

Aos 34 anos, Ju é casada com o empresário canadense Patrick Hamer-Meunier, de 35 anos. Os dois se casaram em 2021 e vivem entre viagens de avião para se encontrarem, já que ela mora em São Paulo e ele vive no Canadá.

O casamento deles aconteceu de surpresa e sem a presença da família e dos amigos. "Casei com zero convidados. Só eu e ele. Não foi nem minha mãe, um dia a gente faz uma festa", disse ela no programa Mais Você. A união aconteceu no Rio de Janeiro e eles oficializaram em um cartório. "Botei o marido para casar de surpresa. Ele chorou, disse que sou maravilhosa, fizemos os votos de improviso", brincou.

Há pouco tempo, ela congelou óvulos para realizar o sonho de ter filhos com o marido mais para a frente. "Sou apaixonada pelo meu marido, que é canadense e segue morando no Canadá. Levamos um relacionamento à distância, cheio de desafios e também de muito amor", afirmou ela no site da Quem.

Recentemente, Ju e Patrick fizeram uma viagem ao Japão e ela adorou a atitude dele ao reprogramar a agenda para conseguir acompanhá-la. Em um post nas redes sociais, ela celebrou a parceria deles.

"Patrick reorganizou a agenda de trabalho em tempo record e atravessou o mundo pra estar comigo na viagem mais importante da minha vida. Logo no primeiro dia eu fiz o gringo botar kimono e atravessar o cruzamento mais movimentado do planeta de chinelo e meia (olha a gente em Shibuya aí nas primeiras fotos) e ele foi amarradão. A recompensa veio com as cerejeiras floridas no final, é só arrastar pro lado Nosso relacionamento tá longe de ser perfeito, não sei se algum é. Mas nossa parceria, cumplicidade, fechamento, entrega e confiança são coisas que desejo que todo mundo possa sentir um dia. Nem todo mundo vai se realizar no casamento, talvez o seu fechamento esteja em uma amizade ou alguém da família. De qualquer forma, faz um bem danado saber reconhecer a sua pessoa no mundo e poder dividir a vida com ela. Sou muito grata e feliz por ter encontrado a minha", disse ela.

Veja as fotos de Ju Massaoka com o marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliane Massaoka (@julianemassaoka)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliane Massaoka (@julianemassaoka)