Lilia Cabral se emociona ao vivo com homenagem de Tony Ramos: 'Admiro'

Emoção! A atriz Lilia Cabral foi surpreendida com uma declaração bastante especial do ator e amigo de longa data Tony Ramos

A atriz Lilia Cabral, convidada do programa 'É De Casa' deste sábado, 6, foi surpreendida ao vivo com uma homenagem bastante especial. Durante a atração matinal da TV Globo, a artista se deparou com uma declaração do ator e amigo de longa data Tony Ramos.

Visivelmente emocionada, a veterana não conseguiu segurar as lágrimas ao ouvir a bela mensagem do colega de profissão. "Vim falar pra você o quanto te admiro e te respeito. Acabamos um filme há pouco, e o principal foi reencontrar você. Parabéns pela sua trajetória, sua obra e coragem e, principalmente, pela pessoa transparente que você é", declarou Tony Ramos.

Ao final do vídeo enviado pelo ator, Lilia Cabral celebrou o presente: "Isso é pra botar na agenda: Tony fez uma declaração inesquecível", disse a atriz, que também não poupou elogios ao amigo. "Tenho uma admiração tão grande. Ele faz parte da minha história, da TV, de todas as coisas. Faz parte da história de todo mundo", declarou ela.

Recentemente, o ator precisou se ausentar das gravações do filme 'A Lista', onde os dois atuaram como par romântico, para realizar duas cirurgias na cabeça e drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano.

Lilia Cabral, então, aproveitou para falar sobre a alegria com o retorno do veterano às gravações do longa, já finalizadas. "Quando ele voltou foi uma equipe inteira comemorando a volta dele. Além de ser esse ator extraordinário, ele é uma pessoa muito querida", afirmou ela.

Tony Ramos se emociona com volta ao trabalho após cirurgia

O dia 26 de junho foi bastante especial para o ator Tony Ramos. Isso porque ele retornou ao trabalho após passar por duas cirurgias no crânio. O artista voltou aos Estúdios Globo para gravar sua última diária de A Lista.

O longa é uma adaptação para o cinema da peça de mesmo nome escrita por Gustavo Pinheiro. No filme, Tony dá vida a Antenor, par romântico de Laurita, personagem interpretada por Lilia Cabral. O famoso se emocionou ao poder voltar ao set de filmagem.

"É uma grande oportunidade estar de volta, um recomeço. O filme está praticamente pronto, mas faltava essa sequência de quatro páginas minhas para serem inseridas na edição. Eu estou muito feliz de estar voltando ao trabalho. Nada melhor do que isso. Fui recebido no set com uma corrente de amor e afeto. A equipe inteira aplaudiu, veio me abraçar. É claro que isso me deixou bastante emocionado. Isso mostra que existe muito afeto e respeito entre nós. Estou feliz de estar de volta e pronto para outros trabalhos", disse ele.