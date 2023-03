No BBB, fãs já criticaram a produção por festa de Sarah Aline, roupa e boneco; relembre

Equipe do BBB já foi criticada pela escolha de roupas dos participantes e gafe com boneco

No BBB 23, a festa de Sarah Aline (25) deu o que falar na internet. Com críticas ao cardápio, à reutilização de itens de outras produções e aos rumores de troca de tema, a noite da sister não foi tão apreciada pelos telespectadores. Além da festa, os internautas já reclamaram outras vezes sobre a produção do BBB, desde as roupas escolhidas para os participantes, até gafe com boneco do programa.

Ainda no BBB 23, outra escolha da produção do reality que causou na internet foi o look escolhido em uma festa para Amanda Meirelles (31). Vestida toda de preto, a sister recebeu uma roupa comprida e com mangas, enquanto as colegas usaram saias e blusas de alça. Sendo até comparada a uma vestimenta para velórios, o figurino da ex-BBB gerou tantas críticas que até Boninho precisou responder os internautas. "Não dá para agradar o mundo. Eu aprovei", escreveu ele no Twitter.

Na edição passada, a equipe do BBB também não se livrou das críticas dos internautas. Com uma gafe que deu o que falar, a produção deixou escapar um detalhe que denunciou a eliminação falsa de Arthur Aguiar (34). Eles se esqueceram de retirar o boneco do brother da academia, e a colega de reality Jessilaine (26) encontrou o objeto e avisou a casa, desmentindo a a eliminação e revoltando os internautas, que chegaram a criticaram o reality : "Toda produção para fazerem um quarto para cometerem um erro desses".

