Reataram? Wanessa Camargo e Dado Dolabella pensam em construir uma casa

Colunista revela reaproximação de Wanessa Camargo e Dado Dolabella e o desejo deles de dar um novo passo no relacionamento

A cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella pensam em dar um novo passo no relacionamento deles. Os dois se separaram após o BBB 24, da Globo, mas os rumores dizem que eles reataram.

De acordo com o colunista Leo Dias, os artistas estão juntos novamente há algumas semanas, mas preferem deixar o romance longe dos holofotes. Agora, o Jornal Extra informou que eles pensam em construir uma casa na Chapada dos Veadeiros.

Eles se reencontraram na região de Goiás após a separação dela do ex-marido e decidiram dar uma nova chance ao amor. Com isso, eles querem construir uma casa por lá em busca de privacidade e discrição na relação.

Por enquanto, Wanessa vive na mansão de sua mãe, Zilu Camargo, em Alphaville, na Grande São Paulo, junto com os filhos após se separar.

Yasmin Brunet conta sobre reencontro com Wanessa

A modelo Yasmin Brunet contou sobre como foi o reencontro com a cantora Wanessa Camargo após o BBB 24, da Globo. Durante o confinamento, as duas eram muito próximas e saíram do jogo com poucos dias de diferença. Elas se reencontraram no último final de semana e mostraram uma foto de mãos dadas nas redes sociais.

Agora, Yasmin contou como foi o momento delas. "Foi a primeira vez que eu a vi pessoalmente. Foi muito bom vê-la, foi incrível conversar com ela de novo e entender muitas coisas que eu não tinha entendido que tinham acontecido. Conversamos sobre os filhos dela, sobre a vida dela aqui fora. Foi muito rápido, mas é provável que a gente se encontre em breve de novo", afirmou ela em entrevista com na coluna Play, do Jornal O Globo.

Então, a modelo contou que ainda não conversou com Nizam, que falou sobre o corpo dela no reality show. "Não conversei ainda. Ele me mandou mensagem, mas não respondi. Precisava de um tempo para entender e digerir tudo. É uma conversa desconfortável, porque é algo que me pega muito. Desde que eu me entendo por gente tenho questões alimentares. Me sinto muito exposta, vulnerável... Vai ser um papo bem complicado, mas vou conversar com eles em algum momento", contou.