Gloria Maria 'quebrou' Madonna em entrevista e arrancou segredo da cantora

Encontro de ícones! Equipe de Gloria Maria relembra entrevista da apresentadora com Madonna; jornalista conseguiu feito inédito com a cantora

A equipe de Gloria Maria (1949-2023) relembrou a entrevista que a apresentadora fez com Madonna na época em que a jornalista trabalhava no Fantástico ao lado de Pedro Bial. Em arquivo exclusivo da Globo, a comunicadora contou os bastidores do encontro e surpreendeu com as revelações.

Gloria Maria então relembrou que ficou muito nervosa ao ter que conversar com a famosa, isso porque, ela tinha a fama de ser bastante brava e dura. Ao invés de esconder o medo, a jornalista foi sincera e compartilhou com a artista o que estava sentindo, admitindo até que se enrolaria no inglês e teve uma resposta surpreendente da loira.

A apresentadora então foi liberada pelo ícone Pop de ficar quanto tempo precisasse e até revelou um segredo de sua intimidade com a brasileira: dormir somente de ventilador ligado para abafar o som. Além disso, Madonna recebeu o presente de Gloria Maria com carinho, colocando o colar de pedra no pescoço no momento em que recebeu a lembrança da global.

"Relembrando o encontro de dois ícones! A Entrevista da apresentadora do Fantástico Glória Maria com a cantora Pop Madonna deu o que falar! Confira", escreveu a equipe ao postar o vídeo especial no perfil da repórter.

Vale lembrar que Gloria Maria faleceu no dia 02 de fevereiro de 2023, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, no qual estava internada desde o início daquele ano. A apresentadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019, teve um tratamento bem sucedido, mas enfrentou metástases do tumor no cérebro. Ela deixou duas filhas, Maria e Laura.

Confira um pouco da entrevista de Gloria Maria com Madonna:

Quem ficou com as filhas de Glória Maria?

No dia 10 de setembro de 2023, o Fantástico surpreendeu ao revelar o pai das filhas de Glória Maria. Foi ele quem assumiu a criação de Maria e Laura após a morte da jornalista. Ele se chama Paulo Mesquita e era um dos melhores amigos da jornalista. A informação foi inserida em uma reportagem sobre a participação das jovens em uma cerimônia indígena que homenageava a mãe, realizada pelo povo Kamaiurá, do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso.

Paulo e Gloria foram amigos por muitos anos. Mesquita é economista e fez parte da história das irmãs desde sempre. Ele estava com Gloria Maria em 2009, na Bahia, quando as crianças foram adotadas. Discreto, ele não possui perfis nas redes sociais.