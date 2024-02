Um ano sem Gloria Maria: Relembre a despedida para a jornalista

No dia 2 de fevereiro completamos um ano sem Gloria Maria. Por isso, venha relembrar como foi a despedida da tão aclamada jornalista

Nesta sexta-feira, 02, completa um ano do falecimento de Gloria Maria. Por esse motivo, a CARAS Digital reuniu todos os fatos sobre a despedida da aclamada jornalista para que você possa relembrar.

A consagrada jornalista brasileira, que participou dos programas Fantástico e Globo Repórter, da TV Globo, além de ter sido repórter da emissora, faleceu no dia 02 de fevereiro de 2023, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, no qual estava internada desde o início daquele ano. Gloria foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019, teve um tratamento bem sucedido, mas enfrentou metástases do tumor no cérebro. Ela deixou duas filhas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos.

Na época, a emissora se pronunciou em nota. “Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã”.

O velório da jornalista e apresentadora Gloria Maria aconteceu na manhã do dia 3 de fevereiro, no Cemitério da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro, e contou a presença de amigos famosos e familiares. Em um cerimônia restrita para as pessoas mais próximas dela, a despedida aconteceu de forma intimista.

Entre os presentes estavam a atriz Marina Ruy Barbosa, a socialite Narcisa Tamborindeguy e a jornalista Leilane Neubarth.

As filhas de Gloria Maria, Laura e Maria, também estiveram presentes no velório do corpo da mãe. As meninas chegaram amparadas pelos amigos e familiares e usavam vestidos brancos. Além disso, integrantes da família Marinho, que são herdeiros da Globo, também foram se despedir da jornalista que trabalhou por 50 anos no grupo.

Quem ficou com as filhas de Glória Maria?

No dia 10 de setembro de 2023, o Fantástico surpreendeu ao revelar o pai das filhas de Glória Maria. Foi ele quem assumiu a criação de Maria e Laura após a morte da jornalista. Ele se chama Paulo Mesquita e era um dos melhores amigos da jornalista. A informação foi inserida em uma reportagem sobre a participação das jovens em uma cerimônia indígena que homenageava a mãe, realizada pelo povo Kamaiurá, do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso.

Paulo e Gloria foram amigos por muitos anos. Mesquita é economista e fez parte da história das irmãs desde sempre. Ele estava com Gloria Maria em 2009, na Bahia, quando as crianças foram adotadas. Discreto, ele não possui perfis nas redes sociais.