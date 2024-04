Aposentadoria? Ana Maria Braga reage aos rumores sobre carreira na Globo

Ana Maria Braga grava vídeo nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro e coloca um ponto final nos rumores de aposentadoria

A apresentadora Ana Maria Braga reagiu aos rumores de que poderia se aposentar da Globo. Ela comanda o programa Mais Você nas manhãs da emissora há mais de 20 anos e é, frequentemente, alvo de boatos de que pode pedir para sair do emprego. Porém, a comunicadora negou tudo.

Nesta semana, ela compartilhou um vídeo de sua visita aos estúdios da Globo no Rio de Janeiro e negou os boatos de que poderia sair da emissora. "E aí, eu não sei o que é, mas de vez em quando começa assim: ‘Ana Maria vai se aposentar’, ‘Não sei quem vai fazer o programa’", disse ela.

E completou: "Sem dúvidas uma hora na vida todos nós temos que parar e falar assim: ‘Nossa, acho que está na hora de fazer uma coisa que eu goste mais’, mas por enquanto se acalmem! Acalmem seus corações, porque ‘mamãe, eu estou na Globo e vou continuar na Globo’".

Ana Maria Braga relembrou câncer

Em entrevista no programa Fantástico, da Globo, a apresentadora Ana Maria Braga relembrou um tipo de câncer que teve ao longo de sua vida. A estrela contou que foi diagnosticada com um tumor na região do ânus proveniente do vírus do HPV em 2001.

“Quando eu consegui descobrir o que eu tinha, ele já estava adiantado. E aí eu tinha uma chance mínima de sobrevivência. Então, é muito assustador”, afirmou ela.

Então, a comunicador falou sobre não se sentir culpada por ter uma doença em decorrência de um vírus sexualmente transmissível. “Você não tem que se sentir culpado por ter ficado com câncer. Você não tem culpa. Porque você é uma mulher sexualmente ativa. Você é mãe, não tem como ser mãe sem ser sexualmente ativa. Eu acho que a sexualidade tem que ser encarada da forma que ela é. É uma coisa natural, feita da natureza, senão a gente não estaria aqui”, refletiu.

O tratamento de Ana Maria foi feito com quimioterapia e ela se curou. Ao longo de sua vida, ela já teve outros tumores. Ela foi diagnosticada com câncer de pele em 1991 e câncer de pulmão nos anos de 2015 e 2020. Em 2022, ela disse que já teve câncer de mama, mas que não revelou na época.