Isis Valverde passa por transformação radical no visual: "Perfeita"

A atriz Isis Valverde passa por mudança radical no visual e ganha elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir o resultado

Isis Valverde surpreendeu os seguidores das redes sociais neste sábado, 27, ao exibir seu novo visual. A atriz passou por uma transformação radical e surgiu usado um corte Chanel.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou as fotos de um ensaio fotográfico que realizou com o novo corte de cabelo e falou sobre a mudança. "Ready for something new (Pronto para algo novo)", escreveu ela, acrescentando um emoji de filmadora. "Início de mais uma jornada", acrescentou a artista, sem dar mais detalhes sobre qual será seu novo trabalho.

O novo visual ganhou elogios dos seguidores. "Que linda", disse a atriz Sophie Charlotte. "Perfeita", afirmou a atriz Carolina Dieckmann. "Amei. Muito gata", falou a apresentadora Sabrina Sato. "Só provando que consegue ficar ainda mais perfeita!", comentou uma seguidora. "Meu Deus, um escândalo", escreveu mais uma. "Mil vezes deusa", falou uma fã.

Recentemente, Isis finalizou as gravações do filme Alurum, que conta com estrelas como Sylvester Stallone e Scott Eastwood no elenco. E durante o período que passou nos Estados Unidos, ela decidiu fazer um passeio pela Califórnia. Com roupas confortáveis e boné, a atriz fez uma trilha na cidade e visitou o clássico letreiro de Hollywood.

Confira as fotos:

Isis Valverde impressiona ao mostrar o filho

A atriz Isis Valverde encantou ao compartilhar alguns registros de sua intimidade. Em um deles, ela exibiu seu único filho, o pequeno Rael Valverde Resende, de 5 anos, que é fruto do casamento que viveu com o modelo André Resende.

Prestes a se casar, a famosa deixou os internautas babando ao exibir seu herdeiro fazendo graça. Inclusive, o menino chamou a atenção com a forte semelhança com a mãe. "Eu e meu casquinha de bala", disse ela na legenda. Confira a postagem!