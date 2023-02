Famosos vão ao velório de Gloria Maria no Rio de Janeiro

Amigos famosos se despedem de Gloria Maria durante o velório em cemitério no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 3

O velório da jornalista e apresentadora Gloria Maria aconteceu na manhã desta sexta-feira, 3, no Cemitério da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro, e contou a presença de amigos famosos e familiares. Em um cerimônia restrita para as pessoas mais próximas dela, a despedida aconteceu de forma intimista .

Entre os presentes estavam a atriz Marina Ruy Barbosa, a socialite Narcisa Tamborindeguy e a jornalista Leilane Neubarth.

As filhas de Gloria Maria, Laura e Maria , também estiveram presentes no velório do corpo da mãe. As meninas chegaram amparadas pelos amigos e familiares e usavam vestidos brancos. Além disso, integrantes da família Marinho, que são herdeiros da Globo, também foram se despedir da jornalista que trabalhou por 50 anos no grupo.

Fotos: Marcelo Sá barretto e Vitor Pereira / AgNews

O adeus para Gloria Maria

A morte de Gloria Maria aconteceu na manhã desta quinta-feira, 2, em decorrência de complicações do câncer. Ela deixou duas filhas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos.

"Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informaram.

Logo depois, o comunicado destacou a carreira de sucesso da jornalista. "Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria", finalizaram.