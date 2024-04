Participante que protagonizou primeiro beijo em reality da Record vive luto

Guipa, participante de A Grande Conquista 2, trocou beijos com Thay Sampaio no reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, amiga entrega que jornalista vive luto

Guipa protagonizou o primeiro beijo de A Grande Conquista 2na última quarta-feira, 24. O jornalista e Thay Sampaio receberam a torcida dos colegas de confinamento na Vila. Fora da casa, a aproximação da dupla causou surpresa em amigos e familiares. Em entrevista à CARAS Brasil, Gisa, apresentadora do programa de rádio Mix Tudo, revela que o envolvimento não vai virar namoro. Isso porque ele vive o luto de um érmino de relacionamento.

"Bom, impossível virar namoro. Eu acho que o Guipa não quer agora namorar, pelo menos foi o que ele falava no programa algumas semanas antes. Ele tem algumas questões para resolver ainda com o coração dele, de alguns términos. Ele é um cara que quando ele tá com alguém ele tá muito com a pessoa, ele fica muito envolvido e ele terminou recentemente um noivado, um namoro. Então eu acho que ele tá envolvido nesse processo de luto, ele mesmo falou", diz ela, que trabalha com o conquisteiro.

"Então eu acho que o fato dele beijar, ali brincar, não tem nada a ver. É uma coisa, sabe, oba-oba. Não, não tem nada a ver com sentimento. E eu não vejo o Guipa se envolvendo com ninguém. Então eu vejo mais o que? Pegação, tipo o beijou, ele vai beijar, se outra pessoa o beijar, ele vai beijar, ele é essa pessoa aí, vai viver a vida", opina.

Gisa acredita que o amigo está sendo ele sem filtros em A Grande Conquista 2. O envolvimento com Sampaio foi encarado por ela e outros amigos como algo divertido incentivado por outros participantes que estão na Vila.

"Sobre o beijo com a Thay, eu vejo o Guipa mais engraçado, brincalhão aproveitando cada momento, vivendo intensamente, que ele é um cara que vive muito intensamente, sempre falou isso no programa, e eu acredito que ele só foi ali se divertir", explica.

A locutora diz que o amigo deixou o trabalho determinado a conquistar uma vaga na mansão e brigar pelo prêmio de R$ 1 milhão. Caso consiga o objetivo de ficar com uma das 20 vagas da segunda fase do jogo, ela acredita que ele não vai deixar romance atrapalhar seus objetivos.

"Não acho que vai ter relacionamento no programa, acho que tá muito focado no jogo, não consigo ver espaço pra isso, e se acontecer realmente dele se envolver ou com a Thay ou com alguma outra pessoa, aí mostra um outro lado do Guipa, um lado mais fofinho, mais calmo, mais protetor, mas eu acho que isso não vai acontecer no jogo, o Guipa tá pra jogar", conclui.