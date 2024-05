Filha de Mirella Santos encanta ao surgir fantasiada em festa de mesversário

A influenciadora digital Mirella Santos fantasiou a filha, Luna, como a personagem Emília para comemorar o seu terceiro mês de vida

Luna, filha da influenciadora digital Mirella Santos e Gabriel Farias, completou três meses de vida nesta terça-feira, 7, e comemorou a data especial com uma festa luxuosa com o tema do seriado infantil 'Sítio do Picapau Amarelo'.

Nas fotos postadas no feed do Instagram pelos papais, a menina aparace fantasiada da boneca de pano Emília, enquanto posa com os papais perto do bolo e dos docinhos. "3 meses de Luninha (melhor foto é a última)", diz a legenda.

Os fãs ficaram encantados com a publicação, e reagiram ao 'mau-humor' da bebê. "Luna e seu humor de milhões", disse uma seguidora. "Tenho a impressão de que Luna tá toda hora arretada com algo muito sério", comentou outra. "Eita como é simpática Luninha", brincou uma fã.

Confira as fotos:

Carol Sampaio encanta ao mostrar o rosto do filho em festa de mesversário

Carol Sampaio encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o rostinho do filho, Antonio, fruto de seu relacionamento com o chef Frederico Xavier. O menino completou seu primeiro mês de vida nesta segunda-feira, 6, ganhou uma festa especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a promoter e empresária postou várias fotos mostrando os detalhes da comemoração, que contou com a presença de familiares e amigos. Além disso, a mamãe escolheu para o mesversário um bolo de dois andares, decorado com ursinhos. "1 mês de vida do maior amor do mundo! Família e dindos reunidos para te desejar muita saúde e para que você saiba que sempre estaremos aqui sendo sua base para tudo! Hoje é mais um dia de agradecer a Papai do Céu por você ter nos escolhido como pais! A gente te ama incondicionalmente, viva você, Antonio!!!", se derreteu a mamãe coruja. Confira as fotos!