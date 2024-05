Kéfera aconselha marcas a não se promoverem com situação no RS

Kéfera fez um alerta às marcas que estão tentando se beneficiar das tragédias no Rio Grande do Sul para promoção: "Não é momento"

Nos últimos dias, Kéfera Buchmann tem incentivado os seguidores a fazerem doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Focando seu perfil exclusivamente no compartilhamento de informações sobre instituições de caridade, nesta terça-feira, 7, a influenciadora aproveitou para fazer um alerta às grandes marcas sobre a promoção do próprio nome em cima dos últimos acontecimentos.

A youtuber é embaixadora de uma marca de roupas fitness e compartilhou que ainda está estudando uma forma de ajudar as vítimas da tragédia ao lado da patrocinadora. "Nesse situação tem marcas que querem se promover e isso me dá pavor. Tipo falando: 'se você usar meu cupom a gente vai doar', não é isso!", confessou.

"Não é momento de engrandecer a sua marca. Não promova sua marca diante de uma tragédia", alertou ela, que desde que o estado foi atingido pelas grandes chuvas, vêm mobilizando campanhas de doações aos municípios do Rio Grande do Sul, assim como outros artistas e influenciadores.

Kéfera assume o comando de programa sobre o universo da luta

A influenciadora Kéfera Buchmann viralizou nos últimos tempos deviso seu novo físico, cheio de músculos. A repercussão em cima do corpo da atriz foi tanta que ela ganhou um programa no Canal Combate, especializado no universo das lutas.

De acordo com informações do Metrópoles, ao lado do lutador de MMA, Fabrício Werdum, Kéfera estará no comando do Papo Cruzado, programa de entrevistas que abordará temas cotidianos relacionados ao universo da luta, com participação de atletas das artes marciais e celebridades convidadas.

A previsão é que a produção tenha sua estreia no segundo semestre de 2024, contando com 20 episódios de 30 minutos. Alguns nomes que estarão no programa são os lutadores Wanderlei Silva, Rodrigo Minotauro, Demian Maia, Juliana Velasques, Amanda Ribas e artistas como Marcos Mion, MC Gui e Sergio Mallandro.