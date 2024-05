Virginia Fonseca choca ao mostrar doação para o RS: "Bora ajudar"

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou a quantidade de roupas e sapatos que separou para doar para o Rio Grande do Sul

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para mostrar a quantidade de roupas e sapatos que separou para doar aos moradores do Rio Grande do Sul. O estado está vivendo uma tragédia por conta das fortes chuvas.

No feed do Instagram, a influenciadora postou um vídeo mostrando as peças que separou para a doação. Ela ainda mostrou a filha mais velha, Maria Alice, separando suas roupas para ajudar as pessoas que estão precisando.

"Hoje nossa tarde foi assim!!!! Todos juntos pra ajudar RS!!! Ainda não acabou, mas estamos separando peça por peça, tamanho por tamanho e iremos mandar pra @leticiastuchi fazer a distribuição pra gente. Assistam até o final, até Maria Alice fez as doações dela!!! Mandamos fantasias também porque criança gosta de brincar e eles tão pedindo coisas para o entretenimento dos abrigados também", contou a esposa do cantor Zé Felipe.

Virginia contou que em breve todas as caixas com as doações serão enviadas para o Rio Grande do Sul. "Toda ajuda é bem-vinda, então bora ajudar. Toda honra e glória a Deus, e se Ele permitir, em breve vai estar tudo bem no RS", disse ela, agradecendo seus funcionários que ajudaram na organização. "Agradecimento especial pra todas as meninas que ajudaram hoje, Jana, Fran, Eli, Leticia, Julia, titia Renata e titia Rafa!! E claro, minha mamis e meu amigo Hebert", finalizou.

Confira:

