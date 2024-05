William Bonner quebra o protocolo ao usar look diferente no Jornal Nacional

Internautas reagem após William Bonner apresentar o Jornal Nacional direto do Rio Grande do Sul e dispensar o tradicional terno e gravata

O apresentador William Bonner comandou a edição do Jornal Nacional, da Globo, de um jeito diferente nesta segunda-feira, 6. Ele viajou até o Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a cobertura dos resgates da população após as enchentes que atingiram a região.

Com isso, ele dispensou o tradicional terno e gravata que costuma usar no trabalho e apareceu apenas de camiseta. Ele usou uma camiseta preta de manga curta ao aparecer ao vivo na TV nesta noite.

A nova vestimenta dele deu o que falar nas redes sociais e foi aprovada pelos internautas. "William Bonner apresentando o JN de camiseta, direto de POA, em meio a tragédia. Emblemático!", disse um fã. "Bonner de camiseta simboliza o tamanho do desastre. Nada de formalidades ou protocolos, é desse jeito", afirmou outro. "Edição histórica do Jornal Nacional hoje na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Bonner mostrando que de terno ou de camiseta, o que importa é a notícia.", afirmou mais um.

Veja mais reações dos internautas:

Vivi pra ver o Bonner apresentar o Jornal Nacional de camiseta.

Gostei!!!!#JornalNacional — Kellen Sanches (@ktsanches) May 6, 2024

Nunca pensei que veria William Bonner apresentar o JN de camiseta — anna brennemanney (@apaulacoimbra) May 6, 2024

Bonner de camiseta preta, canopla da RBS TV virada pra frente... Parece qualquer coisa, mas não é. — C. Menezes 🐶🐱🐱🐱 (@callmemenezes) May 6, 2024

Bonner de camiseta no JN. Está certíssimo. Estranho seria ele de terno em meio a uma tragédia. #JN — Richard Lanza 🌐 (@richard_lanza_) May 6, 2024

Virginia Fonseca faz doação para o Rio Grande do Sul

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar comprovantes de suas doações para as vítimas das chuvas históricas que atingiram cidades no Rio Grande do Sul nesta semana. As enchentes destruídas muitas casas e muitas pessoas estão desabrigadas ou desaparecidas. Com isso, várias entidades fazem pedidos de doações online. E Virginia resolveu ajudar alguns locais.

Fonseca contou que iria doar os lucros de um dia de vendas de sua marca de maquiagem para ajudar três formas de doar dinheiro para o estado. Ela fez doações em vaquinhas do governo, de um influencer da região e também de uma instituição. No total, Virginia doou R$ 150 mil e mostrou os comprovantes nos stories do Instagram, sendo R$ 50 mil para cada local de doação que escolheu.

“Vamos nos colocar no lugar de cada família que está passando por dificuldade… Famílias que perderam tudo e que precisam de nós para ter onde dormir, o que comer… Coloca a mão no coração e ajude! Doe pelo menos R$ 1. RS precisa de nós”, disse ela para incentivar seus seguidores.