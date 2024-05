'Espero de coração que as pessoas se protejam, se ajudem', diz Xuxa Meneghel sobre tragédia no RS

Em entrevista à CARAS Brasil, apresentadora Xuxa Meneghel faz apelo por ajuda aos gaúchos, que sofrem com as fortes chuvas no estado

A tragédia ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul com chuvas torrenciais e enchente na maioria dos municípios gaúchos, desde o início do mês de maio, continua sendo o assunto principal na internet. Celebridades estão se unindo em uma verdadeira corrente de solidariedade, dando voz a muitas campanhas importantes que pedem doações aos desabrigados. A apresentadora Xuxa Meneghel (61), que nasceu em Santa Rosa, é uma delas. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abre o coração: "Espero de coração que as pessoas se protejam, se ajudem".

A eterna rainha dos baixinhos fala do sentimento de impotência e aproveita para fazer um alerta. Gostaria muito de dizer com palavras a agonia que estou sentindo vendo as imagens do meu sul, do meu povo. A impotência tomou conta dos nossos dias. Milhares de famílias, animais, tanto sofrimento (…) E algumas pessoas se aproveitando para fazer política, aparecer, desinformar, roubar, enganar. Que quadro triste!”, lamenta.

"Espero de coração que as pessoas mudem, se unam, se protejam, se ajudem. Agora é o momento de ajudar, rezar, se unir. Que Deus abençoe a todos atingidos e ilumine quem pode ajudar”, finaliza a apresentadora.

NÚMERO DE MORTOS SOBE PARA 90

Um balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul na tarde desta terça-feira, 7, mostra que o número de mortos em razão das fortes chuvas que atingem o estado desde o início da semana passada subiu para 90. Além disso, quatro óbitos estão em investigação. Ao todo, 131 pessoas estão desaparecidas e 362 estão feridas.

Segundo o relatório, 1.408.993 pessoas foram afetadas em 397 municípios. Já são 156.056 desalojados e 48.297 em abrigos.