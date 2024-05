Pedro Scooby relata dia de resgates no Rio Grande do Sul: "Muita gente ajudando"

Com ajuda de amigos, Pedro Scooby relata dia de resgates às vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul; saiba tudo o que aconteceu!

O surfista Pedro Scooby está no Rio Grande do Sul para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes devastadoras no estado. Após ter um dia cheio de resgates nesta terça-feira, 7, o ex-BBB apareceu em suas redes sociais para relatar tudo o que havia feito nas últimas 24 horas.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o marido de Cíntia Dicker apareceu ao lado de seu amigo, também surfista e ex-BBB Lucas Chumbo, logo após terminarem seu dia de voluntários. "Acabamos de sair da água. Hoje foi um dia especial", iniciou Scooby, que passou a palavra para o amigo. "Começamos o dia cedo fazendo um vôo de helicóptero para conhecer a área", disse Chumbo.

Após dizer que está difícil de responder mensagem, o atleta contou que conseguiu achar uma escola na cidade de Eldorado do Sul, onde fez o resgate de 50 pessoas que estavam ilhadas. "Foi um trabalho em equipe gigante, com muita gente ajudando, foi muito maneiro", contou Pedro, que ainda agradeceu a ajuda da polícia local e dos bombeiros.

Segundo o ex-marido de Luana Piovani, o resgate não se limitou apenas a humanos. "No finalzinho, nós achamos um ginásio com uns 20 cachorros. Conseguimos levar todos, foi muito animal!", celebrou o famoso.

Scooby também disse que algumas pessoas estão relutantes em deixar suas casas e contou como convenceu um morador local a deixar seu lar. "Muita gente não quer sair das casas, fica no segundo andar... A gente descobriu que o cara tinha uma mulher grávida e convenceu ele, ficou no trabalho psicológico e conseguiu".

Ele completou dando outro relato de uma mãe, que estava ilhada com sua recém-nascida e não queria abandonar a casa. "Também teve uma mãe que tinha acabado de fazer uma cesárea. A gente pegou ela no colo. A bebê tinha uma ou duas semanas, muito pequenininha. Convencemos ela, e levaram todos embora. Dentro de toda a tragédia, dá um alívio, um carinho no coração", relatou Pedro.

Saiba o que Pedro Scooby está fazendo no Rio Grande do Sul

No último final de semana, o surfista Pedro Scooby tomou uma atitude solidária e corajosa para ajudar a salvar pessoas das enchentes que atingem cidades no estado do Rio Grande do Sul. O artista cancelou compromissos, reuniu vários amigos surfistas e decidiu viajar até a região sul do Brasil.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Pedro Scooby dá mais detalhes sobre a viagem do artista para o Rio Grande do Sul. Eles reforçaram que ele não tem previsão de retorno, pois está bastante focado em ajudar as vítimas das enchentes. Neste momento, Pedro já começou com os trabalhos de resgate.

O surfista cancelou todos os compromissos dele essa semana para se dedicar a esse momento tão delicado que a região sul do país vive. De acordo com registros publicados em páginas no Instagram, Pedro Scooby e seus amigos estiveram a caminho de uma escola para salvar cerca de 200 crianças que ainda não conseguiram ser resgatadas.

"Tem muita gente mandando informação, toda hora alguém manda um lugar, eu sei que a situação é muito crítica, mas estamos conversando com mais gente e tentando entender qual lugar mais crítico para irmos. Daqui a pouco vou colocar os jet-skis na água e não vou poder mais vir falar aqui", disse Scooby, mostrando a equipe reunida.