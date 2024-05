Especialista alerta após Luana Piovani fazer revelação sobre filho mais velho

Em entrevista à CARAS Brasil, os especialistas Monica Passananti e Alexander Bez fazem alerta sobre educação de filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby

Luana Piovani voltou a fazer um desabafo envolvendo Pedro Scooby e revelou que seu filho mais velho, Dom (12), tem ficado afastado das funções escolares desde que passou a morar com o pai, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista Monica Passananti, psicopedagoga e educadora parental, alertou para o afastamento do garoto do ambiente escolar.

Segundo a pedagoga, ficar distante da escola por 20 dias pode trazer reflexos negativos para Dom, por ele estar em um estágio da infância onde há a maior necessidade de desenvolvimento cognitivo, intelectual, social e cultural. Além disso, é o momento em que as criança/adolescente entram em contato com conteúdos mais complexos, aprofundando seu repertório.

"Nesta fase há também o estímulo do senso crítico, das atitudes reflexivas, da formação de valores e da própria aprendizagem. O afastamento da escola por muito tempo pode causar grandes prejuízos ao desenvolvimento global da criança/adolescente", explica Monica Passananti.

Durante o BBB 22, Pedro Scooby chegou a afirmar que era a favor que a educação dos filhos acontecesse em casa, mas até então Luana não permitia. Para a especialista, a escolha do surfista não é bem avaliada e pode representar a baixa aprendizagem.

"Desde a pandemia passei a perceber o quanto os estudantes foram prejudicados, não só na aprendizagem, mas também em seu desenvolvimento e contato social. Pensando nisso, acredito que se o estudante não tiver uma necessidade que justifique o ensino domiciliar, ele ficará privado de se socializar, de trocas experiências, de construir um senso crítico, de ser preparado para exercer a cidadania e de se adequar futuramente ao mercado de trabalho", afirma.

Quanto a divergências na educação de Luana e Scooby, a psicopedagoga conta que a situação pode gerar pequenos traumas na criança: "pode gerar insegurança, falta de conexão e sentimento de não pertencimento. A criança/adolescente pode não se sentir cuidada, vista e respeitada".

O mesmo foi avaliado pelo psicólogo Alexander Bez, que acredita que pais separados precisam estar ainda mais atentos na criação dos herdeiros. "Essa situação, ao se tornar recorrente e pública, pode afetar a criança psicologicamente, acarretando crises de ansiedade e de pânico, dificuldade ao se relacionar, depressão, entre outros problemas", diz.

"É importante os pais se lembrarem que não existe mais a relação matrimonial, mas a relação que os liga para a educação de seus filhos é importante para que as crianças se sintam amadas, acolhidas, seguras e respeitadas tanto pela mãe como pelo pai. Essa unidade ajudará a encorajar seus filhos para que sejam uma melhor versão deles", completa Monica Passananti.