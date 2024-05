Aline Wirley revela motivo para ter abandonado o show de Madonna no meio

Aline Wirley e Igor Rickli não ficaram até o final do show de Madonna na praia de Copacabana e ela explicou o que aconteceu

A cantora Aline Wirley e seu marido, o ator Igor Rickli, não ficaram até o final do show da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Eles tiveram que abandonar o espetáculo por causa de uma emergência familiar.

Nas redes sociais, ela contou que recebeu a notícia de que um dos seus filhos estava com febre e decidiu voltar para casa para cuidar do herdeiro.

"A realidade dos pais, né. A gente estava lá no meio do show da Madonna, que aliás, que show. Indescritível. Estávamos lá e o nosso pequenininho começou a fazer uma febre e a gente saiu para ir buscar ele. Ele está bem, está tudo certo. Tivemos que sair no meio do show, faz parte. Mas foi ótimo sair, porque faz tempo que a gente não sai, eu e o Igor", disse ela.

Igor e Aline são pais de três crianças. Eles tiveram um filho biológico, Antonio, e adotaram duas crianças em 2023.

Aline Wirley fala sobre os filhos adotivos

Há pouco tempo, Aline Wirley e Igor Rickli conversaram com seus seguidores nas redes sociais e falaram sobre o processo de adoção dos filhos que está rolando desde o ano passado. O casal de estrelas explicou por que as crianças ainda não apareceram mostrando os rostinhos em nenhuma rede social ao ser questionado por um fã.

"Está quase, daqui a pouquinho vai poder [mostrar o rosto]", disse Igor. "O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas. Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar. Eles são lindos! As coisas mais maravilhosas do mundo!", contou Aline.

Aline e Igor foram até Manaus em novembro para conhecer os filhos. Vale lembrar que os dois, já são pais de Antônio, de 8 anos, e sempre tiveram a vontade de adotar um filho. Em sua passagem pelo BBB 23, a cantora já havia dito que ela e o marido desejavam adotar uma criança.