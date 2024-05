William Bonner viaja para o Rio Grande do Sul para o Jornal Nacional

William Bonner revela que viajou em um avião com doações para o Rio Grande do Sul para comandar o Jornal Nacional da região

O apresentador William Bonner embarcou rumo ao Rio Grande do Sul na manhã desta segunda-feira, 6. Ele foi para lá em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que iria levar doações para a região.

Nas redes sociais, o jornalista mostrou um vídeo feito na base aérea antes do embarque e informou que o Jornal Nacional vai fazer uma transmissão especial diretamente do RS nesta segunda-feira.

"Eu estou aqui na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e eu vou embarcar com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul, a bordo de um avião da FAB, que vai levar doações para aquela região. Esse avião aqui, que está atrás de mim, está levando, por exemplo, um hospital de campanha para as pessoas que estão precisando de ajuda no Rio Grande do Sul. Nós vamos apresentar o Jornal Nacional lá do Rio Grande do Sul, acompanhando esse momento tão dramático da história do estado”, afirmou ele.

O Rio Grande do Sul enfrenta uma grande enchente em várias cidades e que deixou pessoas mortas, outras desaparecidas e mais milhares desabrigadas.

Pedro Scooby também foi para o Rio Grande do Sul

O surfista Pedro Scooby tomou uma atitude solidária para ajudar a salvar pessoas das enchentes que atingem cidades no Rio Grande do Sul. Neste final de semana, ele reuniu vários amigos surfistas e decidiu viajar até a região sul do Brasil.

O grupo está levando jet ski para que possam ir nas áreas nas afetadas pelas enchentes e ajudar a resgatar as pessoas que estão ilhadas. "Liguei para uns amigos meus que pegam onda gigante comigo, eles ativaram outra galera também. Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, estamos levando jet skis e indo rumo ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar, é o mínimo que podemos fazer", disse ele nos stories do Instagram.

O atleta contou que deve demorar mais de 20 horas para chegar até o Rio Grande do Sul de carro, mas estão indo para ajudar. "Rio Grande do Sul estamos chegando! Contem com a gente", declarou.