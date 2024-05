Christina Rocha saiu chateada do SBT por não apresentar o Chega Mais? Entenda

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Christina Rocha esclarece os boatos de que a apresentadora queria comandar o 'Chega Mais'

Desde que Christina Rocha (66) saiu do SBT, começaram diversas especulações. Mesmo a apresentadora já informando os motivos de sua decisão, surgiram rumores que ela deixou a emissora chateada, além disso, foi divulgado que Christina ficou frustrada por não ter sido escolhida para apresentar o Chega Mais, nova revista eletrônica do canal. Saiba mais.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da apresentadora Christina Rocha desmente essa informação. Eles mencionaram que a saída da comunicadora não tem relação com o Chega Mais, os motivos já foram informados.

Outro boato surgiu após a saída de Christina Rocha do SBT. Neste, começaram especulações que a apresentadora ficou chateada com Regina Volpato (56) por ser escolhida para apresentar o Chega Mais. A equipe de Christina nega essa informação.

Nos bastidores da emissora, as duas se encontraram e ficaram conversando por horas. Inclusive, já até postaram foto juntas. Com isso, fica evidente que a saída de Christina do SBT, nunca teve nenhuma relação com o programa Chega Mais ou com rivalidade com a apresentadora Regina Volpato.

A CARAS Brasil também procurou a equipe de comunicação do SBT, eles reforçaram que não procede à informação de que Christina saiu brava com a emissora ou que queria ser apresentadora do Chega Mais. Essa é apenas uma especulação.

PRÓXIMOS PROJETOS

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora explica que a decisão foi a forma de continuar sendo verdadeira em sua vida profissional e pessoal. Para Christina Rocha, não fazia sentido seguir na casa para fazer projetos que não despertariam sua paixão —ponto crucial para o sucesso de programas como O Povo na TV, Alô Chrystyna, Aqui Agora e Casos de Família.

Desde o começo, a ideia da emissora era uma revista eletrônica de manhã e outra no período da tarde que unisse com jornalismo. Porém, o formato do Tá na Hora acabou indo para um lado totalmente jornalístico, com isso, ela preferiu seguir no entretenimento, pois adora o contato com o público e plateia.