Adriane Galisteu abre álbum de fotos de viagem com marido a Buenos Aires

Curtindo uma viagem em casal, Adriane Galisteu abre álbum de fotos com marido em Buenos Aires em suas redes sociais; confira!

A apresentadora Adriane Galisteu está aproveitando alguns dias românticos ao lado de seu marido, o empresário Alexandre Iodice. O casal embarcou em uma viagem sem seu filho, Vittorio, de 13 anos, para Buenos Aires, na Argentina, e abriu o álbum de fotos do passeio nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa compartilhou uma série de cliques ao lado de seu amado, que lhe acompanhou em um delicioso restaurante local. Adriane apostou em um casacão bege, camisa de botões de mesma cor, jeans, boné e óculos escuros para explorar a capital argentina. Já Alexandre escolheu uma jaqueta preta, combinada com um cachecol e óculos escuros.

Nos cliques, a apresentadora mostrou os deliciosos pratos que o casal experimentou, além do vinho escolhido para acompanhar a ocasião. Juntinhos, Adriane e Alexandre posaram na mesa do restaurante. "Tarde portenha sim com muito prazer", escreveu a famosa, em espanhol, na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros e elogiaram o casal. "Galisteu sempre bela, elegante, maravilhosa sempre", enalteceu um fã. "Casal especial!! Nota mil!", disse outro. "Beleza da cabeça aos pés", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu diz que marido e filho são fãs de Ayrton Senna

Último amor de Ayrton Senna, a apresentadora Adriane Galisteu se orgulha de sua história com o piloto. Em entrevista para a edição especial da Revista CARAS, em homenagem aos 30 anos da morte do ídolo nacional, a modelo revela que seu marido e filho são fãs do atleta.

"Tenho orgulho de falar dela [nossa história]", começa. "Meu marido, Ale, era fã dele, assim como meu filho, Vittorio, é de tanto eu falar. Ayrton Senna é um homem que nunca poderia ter morrido e será importante na minha vida enquanto eu viver. Sou privilegiada, porque parte do que sou tem tudo a ver com a mulher que estava ao lado dele."

No último dia 1º, se completaram 30 anos desde a morte do piloto, após um grave acidente durante uma corrida do Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália. Considerado um herói nacional, ele perdeu o controle de seu carro a 200 quilômetros por hora e se chocou contra um muro numa curva da pista.

Clique aqui e confira a entrevista completa!