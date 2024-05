Sandy anuncia shows em prol do RS antes de pausa na carreira: "Despedida"

A cantora Sandy anunciou que fará dois shows em prol do Rio Grande do Sul, que está enfrentando uma tragédia após fortes chuvas

Sandy anunciou na noite desta terça-feira, 7, que fará dois shows em prol do Rio Grande do Sul, que está em estado de calamidade devido às enchentes. A cantora ainda surpreendeu os fãs ao revelar que fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado após essas apresentações.

"Shows em prol do Rio Grande do Sul. O coração tá aflito, mas a gente busca no amor formas de ajudar ao próximo… Dias 15 e 16 de junho, no Espaço Unimed, com 100% da renda revertida em doações", comunicou a artista.

"Eu estava com tudo pronto pra divulgar minhas duas últimas apresentações antes de uma pausa por tempo indeterminado na minha agenda de shows. (Calma, não vou sumir completamente!) Era pra ser apenas uma espécie de “show de despedida” com os meus fãs de longa data. Mas meu coração pediu pra ressignificar este momento. Por isso, esse abraço sonoro no meu público vai ser transformado em doações aos nossos irmãos que estão precisando MUITO de nossa ajuda. E eu sei, meus queridos fãs, que vocês vão ficar muito felizes em fazer parte disso!", acrescentou.

Sandy ainda contou que os ingressos serão vendidos a partir da próxima sexta-feira, 10. "Quem não puder ir ao show, procure outras formas de ajudar, de doar, tá bem? E desde já, agradeço a cada um de vocês. Sintam meu abraço!", pediu ela.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Kéfera aconselha marcas a não se promoverem com situação no RS

Nos últimos dias, Kéfera Buchmann tem incentivado os seguidores a fazerem doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Focando seu perfil exclusivamente no compartilhamento de informações sobre instituições de caridade, nesta terça-feira, 7, a influenciadora aproveitou para fazer um alerta às grandes marcas sobre a promoção do próprio nome em cima dos últimos acontecimentos.

A youtuber é embaixadora de uma marca de roupas fitness e compartilhou que ainda está estudando uma forma de ajudar as vítimas da tragédia ao lado da patrocinadora. "Nessa situação tem marcas que querem se promover e isso me dá pavor. Tipo falando: 'se você usar meu cupom a gente vai doar', não é isso!", confessou. Confira o desabafo completo!