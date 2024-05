Ex-BBBs Amanda, Thelma e Marcela pedem doações hospitalares para o RS

No Rio Grande do Sul para atuarem como médicas, as ex-BBBs Amanda, Thelma e Marcela pedem doações de itens hospitalares para o estado; saiba mais!

As ex-BBBs Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela Mc Gowan estão no Rio Grande do Sul como voluntárias no resgate de pessoas nas enchentes. As três se colocaram à disposição como médicas em um hospital na cidade de Canoas e agora estão pedindo ajuda para cuidar dos pacientes que estão chegando para seus cuidados.

Em seu perfil oficial do Instagram, Thelminha, campeã do BBB 20, compartilhou um vídeo pedindo doações de itens hospitalares e explicando a atuação das ex-sisters no estado. "A gente acabou de chegar aqui em Canoas. A gente tá no hospital Nossa Senhora Das Graças, onde tá recebendo uma alta demanda da população aqui. Eu tive uma reunião agora com a diretoria do hospital, fui remanejada para o centro cirúrgico e vou atuar na anestesia", iniciou a médica.

Thelma ainda explicou os itens que estão precisando para o hospital. "Você pode ajudar de qualquer lugar do Brasil com medicamentos e material hospitalar. Eu tô falando de: luva, gelco, equipo, soro fisiológico. As empresas que trabalham com isso podem entrar em contato que o hospital vai achar uma forma desse material chegar aqui. Toda ajuda é bem-vinda. Obrigada!", disse a ex-BBB.

Já a campeã do BBB 23, Amanda, e a ex-BBB 20, Marcela, reforçaram a mensagem, mas pediram itens diferentes para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Entre os itens incluem: roupas, cobertores, meias, agasalhos, toalhas, medicações injetáveis e alimentos.

Confira os vídeos:

Felipe Neto arrecada quantia milionária de doações para ajudar o RS

Outro famoso que também está movimentando seus seguidores para ajudar o Rio Grande do Sul é o influenciador digital Felipe Neto, que iniciou uma campanha para ajudar as vítimas das enchentes na última segunda-feira, 6, após a tragédia ambiental no estado. Em menos de 24 horas, o youtuber arrecadou uma quantidade milionária de doações para ajudar o sul do Brasil.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Felipe contou que recebeu R$ 3,2 milhões em doações. Sua meta é chegar em R$ 4,8 milhões em breve. Ele também disse que comprou 90 mil litros de água potável engarrafada para serem entregues no RS, usando seu próprio dinheiro. No total, 220 mil litros serão distribuídos para os cidadãos do estado.

Em vídeo compartilhado em seu perfil, o influenciador contou que sua campanha visa distribuir água para as pessoas que estão passando sede no Rio Grande do Sul. Além de oferecer água engarrafada, ele pretende fazer a compra de purificadores de água para ajudar aqueles que estão em lugares de difícil acesso em meio às enchentes.