Claudia Raia revela opinião sobre legalização do aborto: 'Não é obrigada'

Em entrevista ao 'Roda Viva', a atriz Claudia Raia revelou que já sofreu um aborto espontâneo durante gravações de um filme

Na noite de segunda-feira, 6, a atriz Claudia Raia participou do programa 'Roda Viva', da TV Cultura, e falou um pouco sobre sua vida profissional e pessoal. Conhecida por sua autenticidade, a artista abriu o coração e deu sua opinião sobre a legalização do aborto.

"Sou a favor. A mulher que sabe o que está acontecendo com ela. Você não é obrigada a ter uma gravidez se você for estuprada ou se você não deseja, porque se você não deseja o corpo é teu", iniciou ela. E continuou: "É preciso que você tenha essa autonomia sobre o teu corpo e sobre uma gravidez, uma vida que você vai gerar".

Mãe de Enzo Celulari, de 27 anos, Sophia Raia, de 21, e Luca, de 1 aninho, Claudia Raia revelou que já sofreu um aborto espotâneo drante a gravação de um filme. De acordo com a famosa, ela não tinha conhecimento da gravidez, que foi interrompida após tomar a vacina da febre amarela.

"Já fiz aborto, mas acabou sendo espontâneo, porque eu fiz um filme no Xingu e eu tomei a vacina de febre amarela, e eu estava grávida e não sabia", relatou a atriz, de 57 anos. Recentemente, Claudia foi anunciada como a nova apresentadora do MaterniDelas, do podcast PodDelas.

A atriz entrou como substituta da influenciadora digital Viih Tube e ao lado da apresentadora Tata Estaniecki, assume o comando da nova temporada do quadro que entrevista mães famosas e aborda questões e desafios sobre a maternidade.

Na última segunda-feira, 6, através das redes sociais do PodDelas, as apresentadoras do quadro revelaram que Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, é uma das convidadas especiais da nova edição.

"A mulher que sabe o que está acontecendo com ela"



Claudia Raia é a favor da legalização do aborto?



A atriz, que se declara feminista, fala sobre suas opiniões pessoais, e relata um caso de aborto espontâneo que passou em sua vida.#RodaVivapic.twitter.com/1DH9yAUz53 — Roda Viva (@rodaviva) May 7, 2024

Claudia Raia opina sobre futuro do filho caçula na vida artística

Claudia Raia (57) está curtindo a nova maternidade. Mãe do pequeno Luca (1), fruto do seu casamento com o ator e diretor Jarbas Homem de Mello (54), ela tem visto com frequência comentários de que o bebê tem tudo para seguir carreira artística. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz opina sobre o tema e reflete a criação de Sophia Raia (21) e Enzo Celulari (26).

"Eu não penso nisso. Assim como foi com Enzo e Sophia, quero que ele se sinta livre para escolher o que quiser em todos os âmbitos da vida dele. A gente gosta de instigar o lado mais artístico e lúdico, mas porque achamos importante para o desenvolvimento dele. Não fazemos isso com a pretensão de que assim ele siga carreira artística. Tanto eu quanto Jarbas queremos que ele Luca seja feliz e que faça suas próprias escolhas tendo a certeza de que vamos apoiá-lo sempre", diz.

A artista é estrela Tarsila, A Brasileira, musical que retrata a vida de Tarsila do Amaral (1886-1973). O espetáculo está em cartaz no Teatro Santander, em São Paulo, e tem sido sucesso de público e crítica. À reportagem, a atriz revela que o projeto teve que ser adiado por conta da gravidez. Confira a entrevista completa com Claudia Raia!