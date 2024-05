Na melhor! Beatriz Reis, do BBB 24, segue em alta e ganha espaço no Multishow

Popular nas redes sociais e nas ruas, Beatriz Reis tem sido vista com frequência na programação dos canais da Rede Globo

A influenciadora Beatriz Reis (23), ex-participante do BBB 24, segue em alta e rendendo muita audiência para os canais da Rede Globo. Desta vez a famosa ganhou um espaço no Multishow, onde fará uma participação no programa TVZ, que nesta temporada vem sendo apresentado por Preta Gil.

Nesta segunda-feira, 6, o canal a cabo compartilhou a novidade através de suas redes sociais e provocou uma onda de reações divertidas entre os internautas. "É O BRASIL DO BRASIL! Hoje é dia de #TVZAoVivo no meu canal com a @beatrizreisbrasil. Preparados?", dizia a publicação.

Entre os comentários, os seguidores se dividiram entre críticas e comemorações. "Preta tem um filme chamado 127 hrs...", brincou uma pessoa, relembrando uma fala de Fernanda no BBB 24. "Não perco por nada minha pedra preciosa", celebrou uma fã. "Amo a Bia e toda a energia que ela transmite, vou assistir, sim", reagiu mais um.

Vale destacar que nas últimas semanas Bia tem aparecido com frequência na programação da Globo. No último final de semana, por exemplo, ela foi vista gravando uma reportagem especial como repórter do Encontro, em São Paulo.

Leia também: Mesmo com rejeição, Globo usa ex-BBB Beatriz para fazer propagandas da emissora

"Hoje foi um dia de muita emoção, é oficial, voltei à minha cidade natal, GUARULHOS, onde com muita luta eu nasci e junto com a minha família construí a minha história de luta e superação, da qual eu me orgulho muito! Fui junto com o ENCONTRO da @patriciapoeta para mostrar um pouco da minha antiga realidade para vocês! Aguardem seus danados! A matéria completa sai na semana que vem!", escreveu ela no Instagram.

Uma das participantes mais populares do BBB 24, Beatriz ganhou mais de 5 milhões seguidores nos quase três meses que ficou confinada no reality. Apesar de ter sido eliminada com uma certa rejeição, a moça se deu bem no mercado publicitário e já tem feito algumas campanhas, além de transformações no visual.