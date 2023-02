Filhas de Gloria Maria dão o último adeus para a mãe durante o velório

Filhas de Gloria Maria chegam ao velório da mãe com amigos e familiares para o último adeus nesta sexta-feira, 3

O velório da jornalista e apresentadora Gloria Maria acontece na manhã desta sexta-feira, 3, no Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro. As filhas dela, Laura e Maria, foram ao local para dar o último adeus para a mãe, que faleceu na quinta-feira, 2.

As adolescentes chegaram ao local acompanhadas de amigos e familiares, incluindo a atriz Marina Ruy Barbosa, que era uma das grandes amigas de Gloria Maria. As meninas foram fotografadas quando desembarcaram do carro. Elas foram ao velório com vestidos brancos.

A família de Gloria Maria decidiu que o velório será restrito apenas para os amigos próximos e familiares.

A morte de Gloria Maria aconteceu na manhã desta quinta-feira, 2, em decorrência de complicações do câncer. Ela deixou duas filhas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos.

"Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informaram.

Logo depois, o comunicado destacou a carreira de sucesso da jornalista. "Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria", finalizaram.

Filhas de Gloria Maria serão amparadas pelos padrinhos e familiares

Com duas filhas adolescentes, a jornalista e apresentadora Gloria Maria deixou uma forte rede de apoio para amparar as filhas. De acordo com a revista Veja, os padrinhos das meninas vão ficar responsáveis por ajudá-las em todos os momentos da vida com a ausência da mãe. Ela já deixou tudo assegurado para que as meninas tenham uma vida amparada por longos anos.

“Minhas filhas não têm pai, eu decidi tê-las sozinha. Sou eu e ponto. Preciso estar bem para vê-las no balé, nos eventos da escola. O dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares, têm padrinhos maravilhosos. Tá tudo certo", disse Gloria Maria há algum tempo.

Laura, a mais velha, tem como padrinho o jornalista Bruno Astuto. Caio Nabuco é o padrinho de crisma da jovem. Já a caçula, Maria, tem como madrinha Julia Azevedo. Bruno Astuto, inclusive, publicou uma declaração nas redes sociais após a morte da jornalista