Após 14 anos juntas, Gloria Maria deixa duas filhas adolescentes

Em 2009, apresentadora Gloria Maria adotou duas meninas, Maria e Laura

A apresentadora Gloria Maria, falecida nesta quinta-feira, 02, deixará muita saudade na televisão e principalmente para sua família. A jornalista era mãe de duas meninas, Maria (15) e Laura (14).

Muito discreta com sua vida pessoal, raramente a global compartilhava foto das herdeiras, adotadas por ela em 2009 durante visitas que fez à Organização de Auxílio Fraterno (OAF) do bairro de Caixa d'Água, em Salvador.

Quando mostrava os momentos com as garotas, Gloria Maria se derretia por elas e até reclamava que as adolescentes não gostavam de tirar foto, por isso, conseguir um clique era algo raro. "Bem difícil atualmente conseguir foto com minhas filhas... Acham ridículo Mas às vezes consigo! Meus amores", falou ela em abril de 2022.

Mãe coruja, Gloria Maria também mostrava um pouco das conquistas das herdeiras para os seguidores. "A minha Laura gosta de desafios! Ela faz ballet há 8 anos. Há 3 anos está tentando ser selecionada para uma vaga no Royal Ballet. Mas brincando. Ela se diverte! Diz: "mamãe mais um coque, uma meia e uma sapatilha"! Rsrsrsr", falou ela.

Durante a vida, além de viajar bastante a trabalho, a apresentadora gostava de explorar os lugares com as garotas. "Nessa sexta feira sagrada queria muito poder estar SEXTANDO assim, visitando o Vaticano com minhas filhas. Não é dia de #tbt mas que importância tem isso nesse momento tão triste?", relembrou o clique.

Morte de Gloria Maria

Após 14 anos juntas, as três foram separadas pela partida da matriarca, que estava internada para tratar um câncer de pulmão desde dezembro de 2022. Três anos antes, a famosa já havia passado por uma cirurgia para retirar um tumor cerebral.

Em janeiro, a apresentadora foi afastada das gravações do programa Globo Repórter. Na época, a emissora revelou que ela se dedicaria à recuperação de sua saúde. “Gloria Maria está afastada do Globo Repórter dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem”, informou a emissora.