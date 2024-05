Relembre as crises recentes e polêmicas de Davi e Mani

Davi causou alvoroço ao falar sobre relacionamento com Mani Reggo. A situação tumultuada entre o casal ganhou destaque; relembre

Desde que saiu do BBB 24, Davi (21), campeão da edição, não está tendo dias tão tranquilos. Seu relacionamento com Mani Reggo foi exposto pela mídia e parece que essa história continua longe de acabar. Neste último sábado, 4, ele abriu o coração durante participação no programa Altas Horas e falou sobre o término, crises e polêmicas. Relembre esse e outros momentos envolvendo o casal.

Tudo começou quando Davi saiu da casa mais vigiada do país. Um dia após a final, a apresentadora Ana Maria Braga (75) entrevistou o campeão do BBB 24. Na conversa, o ex-motorista de aplicativo comentou que estava "conhecendo melhor" Mani Reggo. Ana Maria se surpreendeu com a declaração.

"Eu não sabia de nada, nada tinha saído ainda, nada dele e da Mani. Então, era natural eu falar de namorada, mulher, ele chamava de esposa. Quando ele falou que estavam se conhecendo, eu levei um susto. Acho que eu e todo mundo", comentou Ana.

Quem não gostou dessa declaração foi Mani, ela precisou se afastar das redes sociais. E quando retornou, sem citar Davi, ela gravou um vídeo para os stories do Instagram com um sorriso no rosto ao voltar ao trabalho em sua barraca de lanches em Salvador, na Bahia."Oi, gente! Bom dia! Iniciando mais uma semana de trabalho nesse local que me enche de alegria. Uma semana abençoada a todos e fiquem com Deus”, disse ela.

Mani rompeu o silêncio sobre a crise com Davi ao alfinetar o rapaz em um desabafo sobre como ficou sabendo da mudança no status do relacionamento deles."O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade", disse ela.

FILA ANDOU?

Nos últimos dias, Davi deu o que falar ao aparecer posando para foto com uma influenciadora digital no nordeste. A mulher que aparece na imagem com o ex-motorista de aplicativo é Bárbara Contreras, de Recife. Ela estava hospedada no mesmo condomínio onde Davi está morando com sua família e contou que a foto deles juntos foi apenas como fã.

"Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui", afirmou ela.

DEU O QUE FALAR

Neste último sábado, 4, durante participação no programa Altas Horas, Davi falou um pouco sobre seu antigo relacionamento e afirmou ter tentado manter a relação de pé, sem sucesso. Desde que saiu do confinamento, o baiano manifestou seu interesse em continuar ao lado de Mani, mas não demorou muito para que a notícia do término se espalhasse.

"As pessoas da internet, e até ela mesma, não respeitaram meu espaço. Eu acho que a mulher tem que respeitar o homem, e o homem tem que respeitar a mulher. Se a minha esposa chega e fala: 'Davi, eu preciso de um espaço', eu vou dar o espaço pra ela. Não significa que acabou o relacionamento", concluiu Davi.