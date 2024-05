Milton Neves revela reação dos filhos após abrir mão de fortuna: ‘Não sabiam’

Proprietário de mansão avaliada em R$ 70 milhões, Milton Neves revela que abriu mão de toda a sua fortuna e conta como os herdeiros reagiram

Não é novidade que Milton Neves construiu uma verdadeira fortuna com seu trabalho como jornalista esportivo. No entanto, o apresentador surpreendeu ao revelar que decidiu abrir mão de todo o seu patrimônio. Em entrevista ao Globo Esporte, ele explicou o motivo por trás da decisão e detalhou a reação dos seus três herdeiros.

Milton, que mora em uma propriedade avaliada em mais de R$ 70 milhões , explicou que ao longo da vida investiu todo o seu dinheiro em imóveis ao redor do mundo. Agora, ele já passou todo o seu patrimônio para os filhos, que ficaram surpresos ao descobrir a fortuna da família e também com a decisão do patriarca, conforme ele relatou na entrevista.

“Tudo que tenho hoje é um absurdo que eu nunca imaginava. Aliás, eu não tenho mais nada, né? Passei tudo para meus filhos em vida. Eles levaram um susto, não sabiam direito”, contou Neves, que ainda detalhou seus investimentos: “Eu sempre acreditei em imóvel. Então, quanto mais eu ganhava dinheiro, comprava imóvel”, disse.

“Tudo de sopetão, nada de frescura de ficar pesquisando. E 90% eu acertei, é imóvel demais. Lá em Guaxupé, Monte Belo, Muzambinho, Nova York, Miami e aqui em São Paulo, nossa, em São Paulo, na região dos Jardins, onde fica o prédio da Jovem Pan, onde eu tenho escritório. Juntando tudo acho que eu tenho também dois andares”, Milton detalhou o patrimônio.

Na sequência, o jornalista esportivo reforçou que toda sua fortuna agora pertence aos filhos: “Eu fui comprando. Pintou o dinheiro, puf, compro o imóvel, porque o imóvel ninguém rouba. O imóvel vai ficar lá sempre. É tudo dos meus filhos”, contou o jornalista, que teve três filhos, Rafael, Fábio e Netto, frutos de seu casamento de 53 anos com Lenice Neves, que faleceu em 2020.

Durante a entrevista, Milton também falou sobre a saudade eterna da esposa e revelou sofrer com depressão desde a perda: “Essa dor vai diminuindo, eu vou fazer o quê? Foi uma surpresa. Eu vou falar uma coisa séria para você, a vida louca que eu tinha, eu que tinha que ter tido essa porcaria [câncer], não ela com a vida regrada, nadava, uma mãe espetacular”, ele lamentou a morte de Lenice.

Milton Neves se recusou a vender mansão após perder a esposa:

Uma história do jornalista Milton Neves emocionou os fãs recentemente. É que ele segue morando sozinho em uma gigantesca mansão na qual morava ao lado da esposa e grande amor de sua vida, Lenice Neves. Ela faleceu em 2020 em decorrência de um câncer no pâncreas, mas o apresentador segue ocupando o espaço em Alphaville, na Grande São Paulo.

A propriedade luxuosa está avaliada em mais de R$ 70 milhões e recebeu diversas propostas, que foram negadas pelo jornalista. Isso porque ele quer conservar as memórias da vida de casal no imóvel que conta com duas adegas, quadra de squash, área de lazer com piscina, sótão e bar na sala; saiba como é a mansão de Milton Neves.