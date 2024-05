Gracyanne Barbosa toma atitude radical contra Belo após separação

A musa fitness Gracyanne Barbosa revela o que fez após se separar do cantor Belo e toda a repercussão do término: ‘Parei'

A musa fitness Gracyanne Barbosa tomou uma atitude contra o ex-marido, o cantor Belo, após a separação vir à tona. Em conversa com o colunista Leo Dias, ela disse que parou de seguir o ex e ainda o bloqueou em suas redes sociais.

Inclusive, a morena ainda declarou que não quer mais viver na casa onde eles moravam. Ela não volta ao local há algum tempo. “Parei de seguir o Belo e o bloqueei. Não volto para casa”, disse ela ao colunista.

Quando a separação foi divulgada na internet, Belo e Gracyanne já estavam afastados há oito meses. Com a repercussão do fim do casamento, eles se afastaram de vez. Poucos dias depois do término vir à tona, Belo retirou seus pertences da casa que dividia com a ex.

Gracyanne choca com elasticidade

A musa fitness Gracyanne Barbosa agitou as redes sociais neste domingo, 5, ao mostrar sua elasticidade. Em uma aula de pole dance, ela apareceu com as pernas abertas e esticadas ao fazer uma pose ousada.

Na imagem, ela destacou o seu corpo musculoso e definido. Inclusive, ela falou sobre sua boa forma na legenda. "Do story pro feed a pedido de vocês. Curioso que falaram tanto de que como estou forte, da pra estudar anatomia e mil coisas assim [risos]. Porém, o que realmente faz sentido pra mim é tornar minha mente forte, o resto é bônus. A mente desiste antes do corpo. Treine sua mente e você serea inquebrável", afirmou.

Belo falou da separação na TV

Belo participou do programa Domingão com Huck deste domingo, 28, e falou sobre sua separação de Gracyanne Barbosa. A notícia sobre o término dos dois, que estavam juntos há 16 anos, virou assunto na última semana.

No palco da atração, o cantor conversou com Luciano Huck e não descartou a possibilidade de uma reconciliação. "Não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre faz algumas coisas, me leva por um caminho, sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, ruins da minha vida", começou o desabafo.

Em seguida, Belo falou sobre o momento difícil que está enfrentando em sua vida pessoal. "Tô passando por um momento que não é tão bom, logicamente, mas já vinha num processo desde o ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de 14 anos", completou o artista.