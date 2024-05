Camila Moura, ex de Lucas Buda, desabafa após alta exposição com o BBB 24: 'Faço tratamento'

Em entrevista à CARAS Brasil, Camila Moura destaca importância da saúde mental e defende acessibilidade ao tratamento para pessoas de baixa renda

Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, do BBB 24, confessa que a alta exposição provocada pelo reality da TV Globo fez ela se preocupar mais ainda com sua saúde mental. Em entrevista à CARAS Brasil, a mais nova influenciadora revelou que está fazendo acompanhamento psicológico com especialista.

"Eu tenho cuidado bastante [da saúde mental] e sempre cuidei. Isso é uma das pautas que me interessa muito, que é o cuidado da saúde mental, a acessibilidade à saúde, porque é uma coisa que eu sempre tive cuidado há muitos anos", conta.

Com mais de 3 milhões de seguidores, Camila virou alvo de comentários críticos e muitos ataques após revelar publicamente o desejo de se separar de Lucas Buda. Segundo a carioca, mesmo diante dos desafios causados durante o período que o BBB 24 esteve no ar, ela jamais negligenciou os cuidados com sua saúde.

"Eu faço tratamento com psicóloga, faço psiquiatra e trato a ansiedade. Eu faço o acompanhamento direitinho, não descuido nem um minuto, nem nos dias mais sombrios e difíceis eu descuidei da saúde mental, graças a Deus, sempre consegui ter acesso a esse tipo de cuidado, que a gente sabe que é muito caro no Brasil", diz.

Nos últimos dias, Camila surpreendeu os fãs ao anunciar o lançamento de sua própria marca de gloss, algo que poucas pessoas apostavam. Segundo a famosa, agora ela quer aproveitar a visibilidade para ajudar outras pessoas que vieram de onde ela saiu e também continuar trabalhando como criadora de conteúdo.

"Pretendo, sim [seguir carreira como influencer], como já estou fazendo, tornar isso minha profissão e utilizar esse holofote que foi exposto em cima de mim de uma maneira positiva, que venha a agregar sociedade e que eu possa contribuir positivamente à causa das mulheres. Inclusive, parte das vendas do gloss serão revertidas para a Casa das Mulheres da Maré, que é um eixo da ONG Redes da Maré, que é muito poderoso, muito forte, muito maravilhoso", afirmou ela à Contigo!.