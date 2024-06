Leticia Cazarré mostra detalhes da festinha de 2 anos da filha

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré mostra decoração e outros detalhes da festa intimista de dois anos de Maria Guilhermina; veja

A filha de Leticia Cazarré e Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, completou dois anos e ganhou uma festinha especial na mansão onde moram. Neste sábado, 22, a mamãe postou um vídeo para exibir os detalhes do evento que aconteceu na casa onde vivem com os seis herdeiros.

Com uma decoração delicada em rosa e com detalhes em preto, o aniversário da pequena foi celebrado em grande estilo e com toque de luxo. Além de balões, laços fizeram parte da composição da mesa do bolo. Inclusive, o bolo foi destaque com seu design neutro e clássico.

"Nossa princesa fez 2 anos e ganhou uma festa linda, do jeitinho que ela merece! Muito obrigada @paulabarcellosdecorinfantil por fazer essa festa tão linda, de última hora! Só você mesmo! E muito obrigada também aos nossos parceiros queridos que sempre estiveram com a gente", disse Leticia Cazarré ao revelar os detalhes em um vídeo em sua rede social.

É bom lembrar que Maria Guilhermina era a caçula até a chegada de Estêvão, de dois meses. Além deles, Juliano Cazarré e Leticia Cazarré são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três.

Vale ressaltar que a menina nasceu com uma condição rara no coração, conhecida como Anomalia de Ebstein, por isso, algumas vezes ela acaba sendo internada para ter mais cuidados médicos além do home care que tem em casa.

Juliano Cazarré revela que adotou o filho mais velho

O ator Juliano Cazarré surpreendeu os seus fãs ao contar que é pai por meio da adoção. Ele tem seis filhos com a esposa, Leticia Cazarré, e contou que o herdeiro mais velho, Vicente, de 14 anos, não é seu filho biológico. Em um vídeo nas redes sociais, ele disse que adotou o menino assim que ele nasceu, já que ele é fruto de um relacionamento anterior da esposa e que os dois começaram a namorar ainda na gestação dela.

Juliano contou a história para se defender das críticas ao se posicionar contra o aborto em decorrência do projeto de lei que está sendo votado no Brasil. Ele se colocou contra o aborto legalizado e foi criticado por pessoas que falaram que ele nunca adotou uma criança. Então, o artista decidiu contar a sua história com o filho mais velho. Confira o relato!