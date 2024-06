Bolo de aniversário luxuoso de Marina Ruy Barbosa chama a atenção na web

Em festa de aniversário com amigos e familiares, Marina Ruy Barbosa comemora com um bolo gigantesco e luxuoso; veja as fotos

Na noite da última terça-feira, 25, Marina Ruy Barbosa reuniu amigos e familiares para celebrar antecipadamente seu aniversário de 29 anos. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou detalhes do evento intimista e mostrou seu bolo de aniversário luxuoso, que chamou a atenção dos seguidores.

Através dos stories do Instagram, Marina, que celebra oficialmente seu aniversário em 30 de junho, apareceu vestindo uma regata branca e uma saia longa de paetês pretos para sua festa. Em seguida, a artista compartilhou alguns cliques apagando as velas e cantando parabéns durante o evento.

Para marcar a ocasião, Marina foi presenteada com um bolo de aniversário de três camadas, repleto de adornos e com uma decoração vintage. O doce, adornado com muitas velas vermelhas e cerejas, foi o centro das atenções da festa e vários convidados compartilharam cliques com os detalhes:

Para finalizar, Marina compartilhou um clique em que aparece posando ao lado do bolo e também do noivo, o empresário Abdul Fares. Vale lembrar que os dois estão juntos há mais de um ano e ficaram noivos em 2023. Inclusive, em entrevista no site Leo Dias, a ruiva revelou como conheceu o amado.

Marina contou que eles foram apresentados por amigos em comum e o romance engatou. "Amigos em comum apresentaram e falaram que a gente tinha que se conhecer”, contou ela, que anunciou o noivado em outubro de 2023, depois que começou a circular com um anel de luxo.

Marina Ruy Barbosa revela expectativas para filhos e carreira:

Noiva desde outubro do empresário Abdul Fares, Marina Ruy Barbosa não esconde o desejo de ser mãe. "Quero muito. Tenho muita vontade de construir minha família, de ter filhos", confessou ela, que preza pelo planejamento: "É bom planejar minimamente, para que seja com a pessoa certa", disse.

“Mas tenho mais ou menos ideia de como e quando gostaria. Mas a vida vai te mostrando outros caminhos, outras possibilidades. Quando eu tinha 20 anos, eu imaginei que com 28 eu já teria tido o meu primeiro filho e não foi assim. E tudo bem", analisou a atriz, cuja filosofia é a discrição.