Grávida, Viih Tube chora na internet e surpreende com o motivo

Grávida do segundo filho, Viih Tube publicou em suas redes sociais um vídeo em que aparece chorando e explicou os motivos das lágrimas

Grávida do segundo filho, que se chamará Ravi, Viih Tube tem sofrido bastante com os hormônios intensos da gestação. Casada com Eliezer, a influenciadora já é mãe de Lua, de um ano.

Nesta quarta-feira, 27, a famosa compartilhou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece chorando e surpreendeu ao revelar o motivo das lágrimas. Viih Tube apenas se emocionou com o último episódio da série Suits.

"É a gravidez, não é possível. Estou vendo o último episódio de Suits. Eu nunca tinha visto a série. Eu estou chorando, eu amei", disse ela. Na legenda do vídeo, Viih ainda afirmou que poderia colocar a culpa na gestação. "Gente, estou vendo o último episódio de Suits e não paro de chorar. Não sei se colocar desculpa na gravidez vai colar".

Suits é uma série de nove temporadas que foi exibida originalmente entre 2011 e 2019. A série gira em torno de casos jurídicos sempre bem resolvidos, com um toque de humor sarcástico, dentro do escritório de advocacia Pearson Hardman. Mike Ross (Patrick J. Adams) é um jovem que foi expulso do colégio, mas possui uma memória brilhante, o que lhe permitiu obter excelentes notas na prova de admissão para cursos de Direito, mesmo sem nunca ter se formado, já que não conseguiu entrar em nenhuma faculdade.

Harvey Specter (Gabriel Macht), um dos melhores advogados de Manhattan, lhe oferece um emprego como advogado associado após testar suas habilidades. Devido à política da firma de aceitar apenas ex-alunos da Escola de Direito de Harvard, ambos mentem, alegando que Mike é um graduado de Harvard. Ao longo da história, eles desenvolvem um forte vínculo de amizade, com Harvey se tornando um mentor para Mike, lhe ensinando todos os truques do ramo jurídico.

Restrições

Grávida de Ravi, seu segundo filho, a influenciadora digital Viih Tube tem mostrado ao público que a acompanha a maternidade da forma mais real possível. Após o descolamento de placenta, a ex-participante do BBB 21, da Globo, revelou que recebeu novas restrições médicas para seguir durante a gestação.

Em seu Instagram oficial, enquanto batia um papo descontraído com os seguidores, Viih contou que foi proibida de manter relações sexuais com o marido, Eliezer. "Eu não estou podendo ter nenhum tipo de relação sexual. E não é só relação sexual, tipo penetração. Eu não posso fazer preliminar, não posso fazer nada", iniciou ela.

"Não posso nem chegar perto [do Eliezer] que meu útero contrai. Eu sinto vontade e meu útero já contrai. Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia, entre em contrações, porque não é bom. Eu ainda estou com descolamento", explicou Viih Tube.