Viih Tube revela novas restrições em segunda gravidez: 'Sinto vontade'

À espera do segundo filho com Eliezer, a influenciadora Viih Tube lamentou não poder 'nem chegar perto' do marido por orientação

Grávida de Ravi, seu segundo filho, a influenciadora digital Viih Tube tem mostrado ao público que a acompanha a maternidade da forma mais real possível. Após o descolamento de placenta, a ex-participante do BBB 21, da Globo, revelou que recebeu novas restrições médicas para seguir durante a gestação.

Em seu Instagram oficial, enquanto batia um papo descontraído com os seguidores, Viih contou que foi proibida de manter relações sexuais com o marido, Eliezer. "Eu não estou podendo ter nenhum tipo de relação sexual. E não é só relação sexual, tipo penetração. Eu não posso fazer preliminar, não posso fazer nada", iniciou ela.

"Não posso nem chegar perto [do Eliezer] que meu útero contrai. Eu sinto vontade e meu útero já contrai. Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia, entre em contrações, porque não é bom. Eu ainda estou com descolamento", explicou Viih Tube.

Em seguida, a ex-BBB detalhou uma das diferenças entre a primeira e a segunda gestação. Segundo Viih, durante a gravidez da pequena Lua Di Felice, primogênita do casal, ela não sentia falta de relações sexuais.

A famosa explicou que, caso tivesse seguido as mesmas recomendações médicas na primeira gestação, talvez conseguisse lidar melhor atualmente com as restrições. "Teria sido mais fácil, porque eu não sentia tanto os hormônios assim. Sentia muito cansaço, era um sono desigual, e senti isso por muito tempo na gravidez", relatou, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer revela motivo para não usar aliança de casamento com Viih Tube

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 19, para bater um papo rápido com os seguidores. Em seu Instagram oficial, o marido de Viih Tube abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas que os internautas enviaram.

Em uma das questões, um fã questionou o motivo do influenciador e a esposa não usarem aliança de casamento. Juntos desde 2022, os dois oficializaram a união de forma intimista em março de 2023, diretamente do apartamento onde moravam na época.

Eliezer, então, explicou a decisão do casal em não optar pelo anel de compromisso. "Não me cancelem, mas acho brega (risos). Apesar que somos bregas em tantas outras coisas, né? Enfim… Mas para mim o que vale é construído diariamente. Um acessório, para mim, não tem esse peso", declarou o ex-participante do BBB 22.