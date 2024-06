Grávida, Viih Tube mostra evolução da barriga em sua segunda gestação

Cresceu! À espera de seu segundo filho com Eliezer, a influenciadora Viih Tube exibiu sua barriguinha de grávida com 18 semanas

A influenciadora digital Viih Tube encantou os seguidores na manhã desta terça-feira, 18, ao mostrar uma nova foto de sua barriguinha de grávida. À espera de Ravi, seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer, ela tem compartilhado na web cada momento de sua nova gestação desde a descoberta da gravidez.

Em seus stories no Instagram, a mamãe da pequena Lua Di Felice, de 1 aninho de vida, posou para a câmera sorrindo, ainda de pijama. De lado, Viih levantou um pouco a blusa e exibiu a evolução da barriga, de 18 semanas atualmente.

Recentemente, Eliezer também mostrou aos internautas um registro da barriguinha da esposa. Na ocasião, o ex-participante do BBB 22 brincou que o filho caçula será alto como ele.

"O Ravi tá crescendo. O médico já falou que vai ter 1,90 igual o pai", se divertiu Eli. "É a propaganda mais enganosa que vocês seguem. Como o médico falou que o bebê vai ter 1,90 se ele está na barriga com 17 semanas?", respondeu Viih Tube.

"O médico falou que o tamanho na barriga é como se ele estivesse com 18 semanas, só que ele está com 17. Então, está uma semana na frente. Foi isso que ele falou, é um bebezão", explicou Eliezer. Vale lembrar que a influenciadora digital recebeu orientações médicas para manter uma rotina leve após o descolamento de placenta.

Filha de Viih Tube esbanja fofura em festa junina

Viih Tube e Eliezer decidiram organizar uma festa junina neste sábado, 15. No feed do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que ela e o marido aparecem dançando com a filha, Lua, de 1 aninho, e mostrou os detalhes do evento, que foi batizado de 'Arraiá da família Tube'.

Para a festa, o casal surgiu usando uma camisa xadrez, enquanto a bebê encantou ao usar um vestido. Nas imagens, Lua aparece se divertindo e aproveitando bastante a festa "Eta coisa boa sô!!! Arraiá da família Tube", escreveu a ex-participante do BBB 21 na legenda da publicação.

Mais cedo, através dos Stories do Instagram, Viih falou sobre algumas brincadeiras do arraiá. "Já estou pronta, vou mostrar como estão as coisas para vocês aqui. Vou começar mostrando as brincadeiras que mostrei fazendo ontem. Vou mostrar como ficou e as recompensas e depois eu mostro o resto. Primeiro tem o 'coloque o Rabo no Burro', é só para quem bebe, essa. Tem jogo de argolas, o peixe da pescaria. Tem o boca do palhaço e o bola na lata", contou.