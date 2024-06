Esposa de Zé Vaqueiro celebra sucesso em nova cirurgia do filho: 'Forte'

Esposa de Zé Vaqueiro atualizou o quadro de saúde do filho caçula, de 11 meses, após o bebê realizar uma nova intervenção cirúrgica

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, a influenciadora digital Ingra Soares dividiu com os seguidores uma nova foto do filho caçula, Arthur. O pequeno, que completou 11 meses de vida recentemente, precisou realizar uma nova traqueostomia para a troca do aparelho, que facilita o processo de respiração.

Nesta quarta-feira, 26, em seus stories no Instagram, Ingra publicou um vídeo onde aparece fazendo carinho no bebê. De acordo com ela, o procedimento cirúrgico foi um sucesso e o caçula da família está bem.

"Meu amorzinho acabou de voltar da sala de cirurgia. Fez traqueostomia e ocorreu tudo bem", escreveu a esposa de Zé Vaqueiro no registro. E completou: "Você é tão forte, meu amor. Estamos lutando por você".

Arthur nasceu com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida como síndrome de Patau. Por causa disso, ele foi levado à UTI desde que chegou ao mundo, em julho de 2023.

No dia 16 de abril deste ano, o herdeiro de Zé Vaqueiro recebeu sua primeira alta hospitalar e pôde finalmente ir para casa com a família. No entanto, no dia seguinte, ele acabou sofrendo uma parada cardíaca e precisou voltar à unidade hospitalar, onde segue até o momento.

Esposa de Zé Vaqueiro com o filho - Foto: Reprodução / Instagram

Zé Vaqueiro reflete sobre 11 meses do filho

Nesta segunda-feira, 24, Zé Vaqueiro usou as redes sociais para refletir sobre a vida de Arthur, seu filho com Ingra Soares. O caçula do casal está completando 11 meses de vida e nasceu com a síndrome de Patau, uma condição rara que causa anomalias no desenvolvimento físico e intelectual.

Nos Stories do Instagram, o cantor celebrou a data especial. "Hoje o Arthurzinho completa 11 meses de vida. São 11 meses de luta, de aprendizado da nossa parte. Da parte dele, foram 11 meses sendo guerreiro e muito forte. Eu e a mãe dele temos feito tudo o que está em nosso alcance por ele", iniciou o sertanejo.

E prosseguiu: "Para quem não tinha expectativa de vida nenhuma - porque a síndrome do Arthur é rara e incompatível com a vida - são 11 meses que ele tá conosco. Mesmo com muita luta, ele permanece aqui e permanece lutando pela vida dele. Acredito que Deus tem um propósito gigante".

Na sequência, Zé Vaqueiro compartilhou as mudanças que aconteceram em sua vida desde o nascimento do segundo filho; confira detalhes!