Faustão surge no aniversário da esposa após passar por dois transplantes

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, exibiu seu sorrisão no rosto ao marcar presença na festa de aniversário de sua esposa, Luciana Cardoso

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, surpreendeu ao ser fotografado em um evento familiar. Na noite desta quinta-feira, 27, o comunicador fez questão de participar da festa de aniversário de sua esposa, Luciana Cardoso, após enfrentar dois transplantes de órgãos.

O astro apareceu sorridente e ao lado de sua família durante a festa. Ele foi fotografado ao lado da esposa e também dos filhos, João Guilherme e Rodrigo.

Vale lembrar que Faustão está longe da TV há cerca de um ano. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração. Apenas seis meses depois, o apresentador precisou realizar uma cirurgia de transplante de rim, mas teve rejeição do órgão e precisou ficar alguns meses internado. Agora, ele está em casa para seguir com sua recuperação e está bem.

Saúde de Faustão

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue com as sessões de hemodiálise após passar pelo transplante de rim. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o comunicador é submetido ao procedimento com uma máquina moderna de hemodiálise portátil, que permite que ele tenha mobilidade para fazer o tratamento em casa.

Faustão foi diagnosticado com doença renal crônica e realizou o transplante de rim em fevereiro de 2024, apenas seis meses após realizar o transplante de coração em agosto de 2023.

A família tem preservado a intimidade do apresentador durante sua recuperação. Ele segue longe da TV e dos eventos. Nesta semana, o filho dele, João Guilherme, contou que seu pai está bem. “As coisas estão evoluindo, ele está pegando firme na ginástica”, contou ele ao Leo Dias.