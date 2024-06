Fábio Porchat quase termina relacionamento após atitude da namorada em viagem

Fábio Porchat revela que quase colocou um ponto final em seu namoro após atitude de Priscila Castello Branco durante viagem especial

No ‘Que História é Essa, Porchat?' no GNT, Fábio Porchat recebe famosos para dividir histórias inusitadas. Acontece que na última terça-feira, 25, o humorista trouxe sua namorada, Priscila Castello Branco, como convidada. Durante a atração, ela revelou que esteve próxima de terminar seu relacionamento ao dividir uma história pessoal do casal.

Além de ser o apresentador, Porchat se tornou o personagem principal da história ao revelar que viveu um sufoco e quase terminou seu namoro depois de um perrengue em uma viagem. Ele organizou um roteiro especial para celebrar o aniversário da amada, mas pensou em desistir de tudo depois que ela esqueceu de um documento para embarcar.

"Se a gente está junto até hoje, não vejo mais o que pode acontecer", Priscila brincou ao relembrar o perrengue com o comediante. Isso porque a namorada do humorista acabou esquecendo de levar um comprovante de vacina, que era obrigatório para conseguir pegar o voo e curtir a viagem de férias romântica em Aruba, ilha no Caribe.

"Ela tinha o passaporte com o comprovante da vacina, mas tirou de dentro do passaporte e deixou na gavetinha", Fábio detalhou e contou que desistiu da viagem, mas Priscila não abriu mão: “Falei que a gente ia resolver ele: 'como?'. Falei que ia dar um jeito, me deixa lutar. Ele começou a ligar para a companhia aérea para mudar a passagem", ela contou.

Ainda no aeroporto de São Paulo, Priscila começou a pedir ajuda de suas amigas para tentar conseguir o comprovante, que ficou na casa do humorista no Rio de Janeiro. Enquanto isso, ela também lutava para tentar salvar o relacionamento: "Não vou desistir, não vou jogar essa relação no lixo assim", ela brincou com o perrengue.

Priscila contou que o humorista ficou tão chateado, que sugeriu que ele viajasse sozinho: "Mas qual o sentido? Era a viagem de aniversário dela. Não tem próximo voo! Ela falou: 'vai você'. Mas eu ia ficar sozinho lá! E ela falou uma frase: 'tudo bem, não importa!'. Não importa? Organizei um aniversário em Aruba, a coisa mais linda do mundo”, ele lembrou.

Foi quando uma amiga conseguiu entrar no apartamento e enviar uma foto do comprovante de vacina. Mesmo com a imagem, eles foram barrados e só conseguiram embarcar depois que uma funcionária do aeroporto deu um 'jeitinho' ao instruí-los a dizer que haviam perdido o documento dentro do avião, caso fossem questionados durante a escala na Panamá.

Mesmo depois de embarcar, Fábio e Priscila enfrentaram um climão: “Eu ainda estava chateado com o 'não importa'. Embarcamos na última chamada. No Panamá, permite um toque de pele, mas não tinha afago, nem afeto. Chegamos a Aruba na tensão ainda e não pediram nada de febre amarela! Aí abri a guarda", ele lembrou o perrengue,

"Que sufoco!”, Priscila desabafou. Vale mencionar que o início do namoro do humorista foi marcado por uma polêmica. Isso porque ele assumiu o namoro alguns meses depois de se separar de sua ex-esposa, a produtora Nataly Mega. O ex-casal se divorciou em janeiro de 2023 após oito anos juntos, depois do comediante perceber que não queria ter filhos.

