Esposa de Faustão revela o que aconteceu com o apresentador: 'Rejeição'

Após 47 dias de internação para transplante renal, esposa de Faustão se pronuncia e revela o que aconteceu com o apresentador nos últimos tempos

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, pronunciou-se nesta sexta-feira, 05, e revelou como está o marido após 47 dias de internação para o transplante renal. Segundo a mulher do famoso, ele está lutando bravamente pela vida e finalmente teve uma respota.

Após receber o novo rim, o corpo de Fausto Silva teria rejeitado o órgão e, por isso, ele precisou passar por um tratamento mais forte. Luciana Cardoso comentou que não foram tempos fáceis, mas que o comunicador conseguiu uma resposta, e que continuarão lutando.

"Hoje, 5 de abril, completam 47 dias da internação para o implante renal do meu marido Fausto Silva. Nesse período, muitas coisas aconteceram e ele tem lutado bravamente para se manter bem, com energia e disposição para colaborar com sua recuperação", começou dizendo.

E deu mais detalhes: "Há 3 semanas, tivemos a notícia que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tevemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida" .

"A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário paa que todo o organismo volte a funcionar em harmonia. Não foram tempos fáceis. Mais uma vez, aceitamos as provações que vida nos dá como aprendizados que servem para fortalecer ainda mais a fé, a união familiar e a gratidão aqueles que no momento difícil, tem a generosidade de dizer sim e permitir que outras pessoas permaneçam vivas por mais tempo através da doação de órgãos", contou o que esperam e agradeçaram.

Após receber o transplante de rim, Faustão precisou passar por uma embolização, procedimento onde o fornecimento de sangue é interrompido propositalmente em uma parte do corpo. Segundo o boletim médico emitido pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, "o processo de embolização foi feito para resolver questões linfáticas", que estavam atrapalhando em sua recuperação do transplante.

A nota, na época, ainda afirmou que o implante renal foi bem-sucedido, mas que o artista ainda aguardava pelo início do funcionamento do órgão. O transplante foi feito após o agravamento de uma doença renal crônica. Anteriormente, em agosto de 2023, o apresentador passou por um transplante de coração, que não apresentou problemas em sua recuperação.

Veja o pronunciamento da esposa de Faustão:

Faustão era o 13º na fila

O apresentador Faustão passou por mais um transplante de órgãos. Depois de realizar o transplante cardíaco em 2023, ele foi operado novamente para um transplante de rim. Agora, mais detalhes sobre o procedimento foram revelados na imprensa.

De acordo com o Jornal Extra, Faustão ocupava a 13ª posição na fila do transplante de rim. O nome dele foi incluído na lista no dia 6 de fevereiro, e a cirurgia aconteceu no dia 26 de fevereiro.

A publicação contou que a informação foi dada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo, que negou qualquer boato de que ele teria furado a fila. Isso porque existem critérios para a posição dos pacientes na lista, que incluem a condição de saúde e a compatibilidade com o doador disponível. Por exemplo, no caso do transplante de rim, o paciente precisa estar com a impossibilidade total de acesso para diálise, pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal, e também precisa cumprir os critérios de compatibilidade genética e sanguínea e a idade do doador.

“Fausto Silva foi inserido na fila para transplantes no dia 6 de fevereiro e, seguindo resoluções estaduais, foi submetido ao transplante de rim na última segunda-feira, dia 26, cumprindo os critérios de priorização”, informaram ao Jornal Extra.