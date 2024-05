Detalhe divertido no look do Rei Charles III rouba a cena em nova aparição

Fãs da família real britânica reparam em detalhe discreto e divertido no look do Rei Charles III para seu retorno aos eventos públicos. Saiba o que é

O Rei Charles III chamou a atenção ao retomar sua agenda de compromissos oficiais e públicos após ser diagnosticado com câncer. O primeiro evento dele na nova fase aconteceu nesta semana em Londres, na Inglaterra, e ele esbanjou simpatia. Porém, um detalhe roubou a cena: a gravata com estampa inusitada .

O monarca apareceu com uma gravata rosa com estampa de dinossauros . O item discreto atraiu os olhares por causa dos pequenos desenhos de dinossauros T-Rex em toda a sua extensão.

De acordo com a imprensa internacional, a gravata divertida seria um presente de um dos netos de Charles para ele no ano de 2022. Isso porque ele usou a gravata pela primeira vez em janeiro de 2023 em Norfolk. Agora, o acessório voltou a integrar um look irreverente do rei.

Vale lembrar que Charles III luta contra um tipo de câncer desde janeiro de 2024. Nos últimos meses, ele cancelou sua presença em eventos público para focar em sua saúde e tratamento. Agora, ele retomou sua ida a eventos oficiais e presenciais e o primeiro deles aconteceu nesta semana, com sua ida a um centro de oncologia em Londres.

Rei Charles III usa gravata com estampa de dinossauros - Foto: Getty Images

A tradição de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton mantém uma tradição em sua família. Casada com o príncipe William, ela é mãe do príncipe George, de 10 anos, da princesa Charlotte, de 8 anos, e do príncipe Louis, de 6 anos. Com tantos aniversários em todos os anos, ela criou um gesto carinhoso para os seus filhos.

Kate tem a tradição de sempre fazer os bolos de aniversário dos filhos para a festa em família. Na véspera do dia do aniversário dos filhos, ela vai para a cozinha e prepara um bolo caseiro para que fique pronto para o café da manhã em família.

“Adoro fazer o bolo. Tornou-se uma tradição ficar acordada até meia-noite com várias misturas para bolo e cobertura, e eu faço tudo. Mas eu adoro!”, disse ela em 2019, informou a revista People. Inclusive, ela sempre pergunta para as confeiteiras conhecidas da família real sobre dicas para melhorar os seus bolos, já que gosta de manter a tradição de decorar os bolos dos filhos.